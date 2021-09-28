自民黨總裁選舉｜韓國專家：誰當選亦難改善日韓關係

日本自民黨總裁選舉將在9月29日舉行，日韓關係也是重要的外交政策之一。不過有分析認為，不管誰成為新一屆的日本首相，都難以短時間內打破日韓關係的僵局。



日韓關係自2019年持續惡化，至今未有顯著改善。雙方就二戰強制勞工賠償、慰安婦及獨島（日本稱竹島）問題僵持不下。雙方磨擦阻礙了貿易談判，亦對韓國有意申請加入由日本領導的《全面與進步跨太平洋夥伴關係協定》（CPTPP）造成影響。

韓國國民大學日本研究教授李元德表示，不論是河野太郎還是岸田文雄，都沒辦法令日韓關係短期內有顯著改善，因為兩人不會接受韓國在強制勞工賠償及慰安婦問題的立場。同時日本政界普遍認為，解決問題癥結在於韓國而非日本自身。

圖為9月18日，河野太郎及岸田文雄，兩名最有機會當選自民黨總裁的人選。（Reuters）

韓國在2015年前朴槿惠政府時代，與日本簽署慰安婦協議。但文在寅上台後認為協議未有充份照顧受害者需求，稱存在「嚴重缺憾」不能接受。文在寅政府其後解散協議下成立的慰安婦補償基金，被日本視為單方面撕毀協議。

若河野太郎成為首相

河野太郎的父親，是曾發表河野談話的前官房長官河野洋平。河野洋平在1993年，曾對日本在戰時虐待韓國婦女表示道歉，受到韓國的歡迎，但對河野洋平的兒子河野太郎會否跟隨並繼承父親的理念表示懷疑。

河野雖然同意日韓關係應該向前，但在戰時勞工問題上一直持強硬態度。他在2019年擔任外相期間，曾就勞工問題召喚韓國駐日本大使南官杓當面斥責。在總裁選舉期間，河野稱韓國是重要鄰國，稱日本應該做出更多努力改善關係，但同時批評韓國對日本進行負面宣傳，並稱日本需要加強宣傳反擊。

若岸田文雄當選

岸田文雄在2015年日韓簽署慰安婦協議期間擔任外相，但日本認為韓國撕毀該協議，若岸田擔任首相，日韓問題同樣難以改善。

岸田在最近被問道相關問題時，表示兩國關係雖然重要，但韓國必須遵守國際條約，包括1965年《日韓基本條約》中韓國放棄請求二戰賠償，及日韓慰安婦協議相關內容。岸田表示「球在韓國身上」，說明他認為解決問題應由韓國主動而非日本。

若高市早苗當選

至於高市早苗，雖然擔任首相的機會較前兩者低，但她若當選成為首相，會被認為是最難改善日韓關係的人選。高市支持修改日本憲法，並曾表示日本在戰爭期間的暴行被放大。她亦會定期參拜靖國神社，並認為該行為「不應成為外交問題」。

不過，高市在近日曾表示，日本過去吞併朝鮮半島傷害了韓國人，慰安婦制度亦為韓國人民帶來了痛苦，並稱此類事情不應重演。