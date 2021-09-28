自民黨總裁選舉｜第二輪河野對手是誰？　黨內派系投票流向成關鍵

日本執政自民黨總裁選舉即將在9月29日舉行，新總裁將會成為下屆新首相，因此也可視選舉為首相選舉。不過與2020年選舉不同，因自民黨內沒有統一投票意向，選舉將很可能進入第二輪投票，且勝負難料。



日本自民黨總裁選由382張國會議員票，及382張國會外黨員票，共764張票組成。

綜合日媒報道，黨內派系的投票意向有很大差異：前首相安倍晉三所屬、勢力最大的細田派將傾向支持高市早苗，其次是岸田文雄；第二大派系的麻生派即將同時支持河野太郎及岸田，票數會分散；第三大的竹下派，及第四大的二階派則傾向自由投票。

圖為9月10日，河野太郎宣布正式參選自民黨總裁。河野目前民調呼聲最高，但能否勝出充滿變數。（Reuters）

至於人數較少的石破派會支持河野，無派系的議員亦有部分議員支持河野。因各大派系未有統一意向，以致國會內投票分散。若根據已知支持比例換算，河野、岸田及高市得票大概為170、110及80票。

連同國會外黨員票，河野太郎預料可獲得超過280張票位列第一，並由岸田文雄與高市早苗爭奪第二。但由於河野太郎無法取得過半數選票，將進入第二輪投票，與獲得第二多選票的候選人決勝負。

第二輪投票對上誰的利弊

在第二輪投票中，因國會外票數縮減至47張，國會內黨員票投票比重增加。國會內原支持岸田或高市的議員會轉向投票誰成為關鍵。據日媒預測，若第二輪投票由河野與岸田決勝負，因最大派系的細田派會全力支持岸田，連同繼續分割選票的麻生派，河野形勢將被逆轉，陷於不利。

因此富士電視台報道，河野支持陣營有打算在第一輪投票把部分票數流向高市，讓高市成為第二名進入第二輪投票與河野決勝負。這樣即使細田派全力支持高市，麻生派將改為全力支持河野，連同其他支持河野的票，將讓河野保持優勢。

日本放送協會（NHK）引述多個地區黨員均指出，與過往不同，各派系沒有要求集中投票，預料這次選舉將陷入混戰，結果難料。