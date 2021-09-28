輝瑞CEO：若每年注射一次疫苗　正常生活有望在一年內恢復

美國藥廠輝瑞行政總裁（CEO）布拉（Albert Bourla）表示，在每年注射一次疫苗的情況下，正常生活在一年之內或許可以恢復，但仍需要更多數據支持。



美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）9月27日報道，布拉當地時間9月26日在接受美國廣播公司（ABC）《本周》節目採訪時說：「我想一年之內就能恢復正常生活。」

布拉認為，恢復正常生活並不意味着新變種不會繼續出現，也不意味着可以不接種疫苗而生活。「但仍需要等待更多的數據。」

9月25日，美國疾病控制與預防中心（CDC）主任沃倫斯基（Rochelle Walensky）授權輝瑞和BioNTech公司向高風險職業和機構人群發放新冠肺炎（Covid-19）強化疫苗，此舉違背了一個顧問小組的意見。

根據顧問小組的意見，沃倫斯基至少應在第一批疫苗接種後6個月才能批准向美國老年人和有潛在疾病的成年人發放強化疫苗。

世界衛生組織（WHO）強烈反對廣泛推廣強化疫苗接種，稱富裕國家應該向疫苗接種率最低的國家提供額外劑量的疫苗。

9月21日，美國疾病控制與預防中心前負責人弗里登（Tom Frieden）批評莫德納（Moderna）和輝瑞專注於向富裕國家出售昂貴的疫苗，沒有更廣泛地分享疫苗知識產權，以幫助加快全球疫苗接種率。