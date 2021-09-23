新冠肺炎｜新加坡調查：接種輝瑞或莫德納疫苗後疑患腦血栓個案

新加坡傳媒9月23日稱，已接種美國輝瑞（Pfizer）和莫德納（Moderna）新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的民眾中，出現10宗腦靜脈血栓形成（CVT）的疑似個案，患者均無生命危險。



《海峽時報》23日引述衞生科學局（HSA）稱正密切監視這類事件，但稱沒有外國監管機構稱CVT是接種mRNA疫苗的「安全訊號」。

當局稱無法確定CVT出現的比率增加，是否與注射信使核糖核酸（mRNA）疫苗有關。

+ 3

衞生科學局數據顯示，上述個案與其他國家注射英國阿斯利康（AstraZeneca）和強生（Johnson & Johnson）疫苗後出現的血栓病例不同，和血小板減少症無關。

南洋理工大學李光前醫學院助理教授Christine Cheung也說，與阿斯利康和強生疫苗相比，mRNA疫苗引發腦血栓的個案較少。

衞生科學局在其第5度更新的疫苗安全報告指，與所有其他疫苗一樣，部門會積極監控新冠疫苗的安全，以確保其益處繼續大於風險。