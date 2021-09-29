西班牙火山爆發第9天　熔岩流入大西洋恐釋有毒氣體

西班牙拉帕爾馬島（La Palma）的老昆布雷（La Cumbre Vieja）火山持續噴發進入第9天。熔岩9月28日晚開始流入大西洋。官員表示，熔岩接觸海水可能引起爆炸或釋放有毒氣體。
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老昆布雷火山19日噴發以來，熔岩持續從火山口湧出並朝西面海域方向流動，迄今已摧毀拉帕爾馬島近600間房屋和香蕉種植園。
▼當熔岩流入海洋時，有濃密的白色蒸汽雲冒起：
La Palma 🇪🇸 🌋— annieways (@so_annieways) September 28, 2021
Landslide
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由於預計會有熔岩流入，政府27日已封鎖3個沿海村莊並疏散數千人，翌日把拉帕爾馬島劃為災區，又宣布撥款1,050萬歐元給災民買新住所、傢私和日用品。