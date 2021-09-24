西班牙火山爆發遍地焦炭　災場一幢「倖存之屋」令人嘖嘖稱奇

位於西班牙加那利群島（Canary Islands）的拉帕爾馬島（La Palma）上南部的老峰火山（Cumbre Vieja）於19日首次爆發，摧毀該島至少120棟房子、超過6000人被疏散，不過有人發現竟然有一棟小屋在災難中屹立不搖、並未被波及。
《衛報》報道，根據曝光的圖片顯示，這棟未受影響的小屋和附近被燒焦的黑色景觀形成強烈對比，社群媒體上的網友已經將這棟生還的小屋稱作「奇蹟之屋」（Miracle house）。
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據建造這座房子的蒙尼肯丹（Ada Monnikendam）表示，其主人是一對不在島上的退休丹麥夫婦，他們得知小屋「仍然屹立不倒」、讓他們鬆了一口氣，蒙尼肯丹透露「當我告訴他們心愛的房子完好無損時，我們都開始瘋狂地哭泣」。
這所房子位於埃爾帕拉伊索（El Paraíso），那裏有一半以上的房屋和當地學校被毀。蒙尼肯丹指出，這對夫婦當初選擇拉帕瑪島正是因為火山景觀，但也表示「知道這棟小屋孤零零地存在而沒有人能夠照顧它，這很令人難過」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】