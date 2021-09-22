西班牙火山爆發　岩漿湧民居游泳池秒變黑　遊客竟到災難現場打卡

西班牙拉帕爾馬島（La Palma）上火山從19日開始噴發，高達1000度的岩漿流進島上居民家園，有人直擊岩漿泄下游泳池的畫面，讓水面瞬間沸騰冒泡，景象非常驚悚！當局也緊急疏散數千名居住者，不過卻有觀光客開心駐足拍照，想窺探這難得一見的奇景，讓島政府懇求大家趕緊離開。



綜合外媒報道，西班牙海外領土拉帕爾馬島發生50年來的首次火山爆發，據悉這次火山噴發是由數千次小地震所引發的。熔岩噴射數百米，造成周邊森林與社區發生火災，高溫岩漿也流入城市，吞沒多處房屋，讓5000多人頓時流離失所。

而根據最新畫面顯示，岩漿沿着山坡流下20米高的岩壁，粉碎沿途的一切，包括游泳池也無法倖免於難，岩漿傾瀉而下的剎那水面開始沸騰，不到幾分鐘的時間就吞沒了整座泳池。

西班牙帕爾馬島火山爆發，岩漿流進民宅的畫面。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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火山爆發後，岩漿流進市街的景象也吸引觀光客前往觀賞，甚至有人在離岩漿不到幾米的距離處拍照，迫使島上官員懇求他們遠離，官員表示因為這些擠滿街道的觀看人潮，導致當局在執行疏散任務時遭遇阻礙，甚至也有人擔心人潮會讓道路坍塌，導致更嚴重的意外。

據報道，該火山在噴發前就出現許多徵兆，在過去的一星期內發生超過2萬次地震，因此當地政府早已處於戒備狀態，並準備疏散人民。

Huge lava flow vs homes and swimming pools in La Palma. pic.twitter.com/QL5qWtQLBy — WorldOnAlert (@worldonalert) September 21, 2021

而上一次的火山噴發是在1971年，當時就有1名男子想要拍攝熔岩，結果被毒煙迷昏過世，因此這次噴發吸引觀光客駐足也讓當局陷入緊張。

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