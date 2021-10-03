氣候暖化導致動物身體形態改變　專家稱或會出現「小飛象」

氣候變化對人類造成傷害，動物也必須去適應它，隨着地球暖化日趨頻繁，一些「恆溫」動物正因環境而改變形態，牠們的喙、腿和耳朵都變得更大，這樣就能增加調節體溫的能力，澳洲迪肯大學的鳥類研究者Sara Ryding在9月7日發表在《生態學和進化趨勢》雜誌上的一篇研究綜述了動物們身上的這些變化。



他說：「許多時候，當主流媒體討論起氣候變化時，人們總是在問『人類能克服這個困難嗎？』又或者『該用什麼技術才可以解決這個問題？』，但現在我們必須適應並習慣這些變化且得把焦點放在動物身上了！我們所造成的氣候變化給動物們帶來了很大的壓力，雖然一些物種會適應，但更多物種因此而滅亡。」

鳥喙大小平均增加4%-10%

鳥類研究者Sara Ryding指出，氣候變化是一個複雜且多方面的現象，而且是逐步發生的，因此很難確定造成這種變化的唯一原因，但這些我們發現的這些變化只會發生在廣闊的地理區域和多樣的物種之間，因此除了氣候變化之外，幾乎沒有什麼共同之處。

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特別是在鳥類中出現了強烈的異常，自1871年以來，澳洲幾種鸚鵡鳥喙的大小平均增加了4%-10%，這與每年的夏季氣溫呈正相關，而黑眼雀是一種小型鳴禽，牠們經常處在寒冷的環境中，所以鳥喙的增大與短期極端溫度之間存在正相關。根據報導指出，許多哺乳動物也發生了變化，研究人員報告「木鼠的尾巴長度增加了，而其他動物的尾巴和腿都增長了」。

有機會看到真人版小飛象

Ryding說：「在不久的將來，我們可能會看到真實版小飛象。」接下來，Ryding打算透過3D掃描過去100年博物館鳥類標本來調查澳洲鳥類的變異情況，這將使她的團隊更深入地瞭解鳥類的身體器官大小因氣候變化的改變及原因。

可能有人認為動物正在進化以應對氣候變化，這意味着牠們不會受到氣候變遷的影響，但事實卻完全相反，這只能證明牠們用演化的方式來尋求存活的可能，我們無法確定其他生態系統變化後的結果會如何，更無法得知所有物種是否都有能力改變並生存下去。

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當然，大自然的神奇還不止於此。和羊頭魚類似，還有一種魚因為牙齒經常在網絡中走紅，牠就是Pacu，鋸腹脂鯉（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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2018年6月，納米比亞海豚保護項目在自己的社交媒體上發布了一張照片，表示有神秘的野獸被沖上海岸▼▼▼

除了鯨魚，大海還喜歡用其他生物給人類出題。2017年，有網友發現了一隻神秘「海獸」▼▼▼

還有一種魚，每次被沖上海灘都會自帶話題屬性▼▼▼

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最令人無語的擱淺事件，發生在2016年。有人在英國海灘發現了一具奇特生物的殘骸，下半身是魚，上半身則像是人▼▼▼

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