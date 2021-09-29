岸田文雄當選日本自民黨總裁　稱將推經濟政策提高居民收入

岸田文雄當選日本自民黨新任總裁後，9月29日下午6時在東京自民黨總部召開記者會，介紹施政政策。他表示，計劃在2021年內推出高達數十萬億日圓的經濟政策，強調通過經濟政策提高居民收入。



據央視新聞報道，岸田文雄表示，自從8月26日宣布參加競選自民黨總裁以來，他得到日本國民的支持，他對此表示感謝。他也對競選對手河野太郎、高市早苗、野田聖子表示敬意。

岸田文雄指出，目前日本正在經歷困難，新冠疫情之下，需要全國一心共同走出困境，並且要重視推進新冠疫苗的接種。他計劃在2021年內，推出高達數十萬億日圓的經濟政策，強調通過經濟政策提高居民收入，在內政方面，他主張以寬容的政治制度，重新團結日本國民。

9月29日，在自民黨總裁選舉中，岸田文雄（右）勝出。（Reuters）

岸田文雄還表示，他善於聽取意見，希望各方就施政政策向他多提建議。他認為他在競選中獲勝，是因為民眾支持他提出的推行寬容的政治制度。

對於自民黨內部人事調整等問題，岸田文雄認為，相關工作可能在9月30日進行。在人事方面，他希望形成平衡態勢，考慮起用部份青年人才。