東京傀儡遊戲落幕　岸田文雄何以將成日本新首相？

9月29日下午，在歷經兩輪投票之後，日本執政黨總裁選舉最終落下帷幕，由岸田派公推的候選人岸田文雄歷經兩輪爭奪，最終戰勝了在民間頗有威望的前外相、防長河野太郎，成為新一任日本首相。



這場分兩輪展開的對峙起初一度相當焦灼，以一敵二的麻生派要人，年輕議員的偶像河野太郎與前首相安倍晉三、副首相麻生太郎影響下的細田派、岸田派候選人高市早苗、岸田文雄打得有來有回，但高市、岸田兩人9月29日確立的合流協議最終讓這場選舉失去了懸念：兩陣營此前握有的218票國會議員票成為了岸田文雄勝利的基石。

就此次日本自民黨總裁選舉來說，它是自民黨各派閥用近乎驅逐的手段把此前推上前台的「臨時工」菅義偉拉下馬之後的又一次權力妥協。

不同於2020年在經濟危機、新冠疫情和國內外壓力之下，自民黨內部嫡系精英愛惜羽毛不肯出馬，各派首腦公推沒有家族背景的幹練官僚度過非常時期。2021年的自民黨的需要儘快在眾院大選開始前選出一名派系內有力候選人，使之在此後的大選期間主持大局，進而為下一代領導人奠定黨內地位，由此推動自民黨在後安倍時代的長期穩固執政。這使得各派系在蟄伏一年之後又開始了基於傳統派系格局的權力傾軋。

從8月下旬，開始外界就能明顯地看到派系操作的痕跡。譬如自民黨第一大派系細田派已在8月24日表示，「當局應對新冠疫情的負責人不宜參選」。到26日，前首相安倍晉三與副首相麻生太郎還前往岸田派總部，對其表示支持。這種明顯的信號證明了自民黨內部也許暫時還在為下一任首相人選展開勾兑，但倒菅換馬的動向已經堅決。加之岸田、細田、麻生三派又聯動反對解散議會的計劃，這使得派系聯合已成為本次選舉的主題詞。

對岸田、高市陣營來說，來自安倍晉三的認可是最為重要的一環。這也是河野陣營失敗的關鍵因素。到9月中旬，日本政界人士已經有「4A密約阻止河野太郎向上爬」的傳言。

日本政界看似群雄逐鹿，背後仍是派系遊戲：

這「4A」分別是安倍晉三、麻生太郎、安倍時期的經濟重臣甘利明和自民黨耆老青木幹雄。四人日語拼寫首字都是A。考慮到河野太郎選擇自由主義政策，與安倍的保守主義相左；麻生太郎反對河野過早參選；甘利明反對河野的經濟政策；青木與河野有家族的積怨，這使得河野從一開始就已經被自民黨的幕後首腦牢牢鎖定。自民黨內部甚至有了「打倒河野」的聲音。

這樣一來，留給河野的結局可能更像當年和安倍爭奪總裁位置的石破茂：石破雖然在基礎黨團很有威望，但自民黨高層派系對他的不滿導致他在第二輪的議員票選舉中大敗。考慮到河野太郎此後在選舉期間建立的「小（小泉進次郎）河石（石破茂）聯合」看似花哨，也僅僅只聚合了約110名議員，其期待的各派系青年議員也缺乏根基。

相對於得到大派系支持的岸田，河野自己組織的「小河石聯合」本身就根基不穩。（美聯社）

岸田、高市陣營聯合後坐擁超過兩百米議員，加之安倍近期還瘋狂為高市拉票打電話，這使得選舉的勝負其實早就已經確定了。隨着岸田、高市陣營在選舉最後一天訂立合流的約定，這使得其本就明顯的優勢能在派系支持的前提下保留到最後。

當然，就日本所面對的政治、經濟以及疫情現狀而言，他所需要的也不僅僅是推舉一兩個外表光鮮的領導人，令其在台前說幾句應景的場面話。就當下的大環境來說，美國部署中程導彈的威脅猶存，新冠疫情引發的非常狀態還未結束，從2020年以來延續到不景氣狀態仍未好轉。當世界處於百年未有的大變革，日本正面臨着經濟、外交等一系列關鍵挑戰，此時尤其需要穩健政治家的領導。這或許意味着仍在進行傀儡遊戲的日本也許暫時還沒有到走出危機的時候。