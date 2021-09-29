岸田文雄當選︱永田町「酒豪」人氣不及河野太郎　靠網絡改形象

日本前外務大臣岸田文雄9月29日在自由民主黨總裁選舉中勝出，將成為新首相。事實上當地民意調查均顯示，他的人氣並不及對手、行政改革擔當大臣河野太郎，但這位獲輿論稱為「酒豪」的政客，近期正是透過社交網絡積極展現親和力，例如推行「岸田BOX」的網絡信箱，企圖擺脫太認真的形象。



前首相安倍晉三2020年因病請辭後，岸田文雄首度參選總裁，但不敵現任首相菅義偉，以第2名落敗。至這次他再參選總裁選舉，終於勝出。

圖為9月29日，岸田文雄勝出自民黨總裁選舉，將從現任首相菅義偉（左）手上接棒。（Reuters）

酒豪傳說

與不能喝酒的安倍晉三及河野太郎不同，岸田文雄有着好酒量，他自稱很少「斷片」，一年最多只會喝醉1至2次，輿論甚至把他稱為永田町的「酒豪」。日本首相官邸、多座國會建築都坐落在東京永田町，所以永田町又是日本政界的代名詞。

在岸田文雄擔任外務大臣期間，在一個場合上，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）一度拒絕與其握手，結果兩人以伏特加和清酒拚酒量並繼續進行外交對話。這被視為是岸田的外交力量。

岸田1997年跟隨前首相安倍晉三訪問台灣期間，挺身而出為對方擋酒。當台灣議員在晚宴上向安倍敬酒時，岸田說「交給我吧」，然後把清酒一飲而盡。他當時一杯接一杯地喝下相當多的啤酒、紹興酒和茅台。岸田文雄個人網站也把這次經歷形容為「酒豪傳說」。

靠社交網絡改形象

岸田穩健工作作風穩健，讓他獲得許多黨內國會議員支持，但「太認真」的形象，導致他在民間的人氣遠遠比不上對手河野太郎。

岸田文雄極力想擺脫「太認真」包袱，積極利用網絡展現親民一面，例如他帶太太裕子和長男翔太郎一起在Instagram上直播，又在網上開設名為「岸田BOX」的網絡留言信箱，還在Twitter上分享自己的日常生活，感謝妻子為他做飯。

在YouTube直播中，岸田也樂意回答除政策以外的私人問題。被問及最喜歡什麼漫畫時，岸田回答《疾風の勇人》，又稱自己已看完《鬼滅之刃》，以拉近與年輕人的距離。