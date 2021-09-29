墨西哥外長與王毅通電話　歡迎中國申請加入CPTPP

中國外交部發文表示，中國外長王毅9月29日與墨西哥外長埃布拉德（Marcelo Ebrard）通電話，埃布拉德讚賞並歡迎中方申請加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP），願同中方就此保持溝通。



CPTPP目前有11個成員國，墨西哥為其中之一。中國之前已在9月16日正式申請加入CPTPP，若然要加入新成員國，需得到現有成員國一致支持。

9月13日，中國外交部長王毅抵達新加坡，與新加坡外長維文（右）舉行會談。新加坡展示了支持中國加入CPTPP的意向。（中國外交部網站）

據中國外交部指，王毅在通話內表示，中方已正式申請加入CPTPP，這展現了中國進一步擴大開放的堅定決心，也是中國助力推進全球化發展的重要舉措，中方願同各方共同努力，使協定具有更廣泛代表性，並為促進貿易投資自由化便利化、順應經濟全球化潮流發揮積極作用。

他談到，中方高度重視發展中墨關系，願同墨方一道加強謀劃，助推中墨全面戰略夥伴關係邁上更高水平。他也表示，中方高度重視發展同拉美和加勒比國家共同體（拉共體）的關係，期待同包括墨西哥在內的拉方密切溝通。

圖為墨西哥外長埃布拉德2021年9月23日在紐約出席聯合國大會（AP）

中國外交部指，埃布拉德讚賞並歡迎中方申請加入CPTPP，願同中方就此保持溝通。

文章指，埃布拉德又感謝中方為墨西哥抗擊疫情提供的大力支持，贊同雙方加強數字經濟等新興產業領域合作，並指墨方堅定奉行一個中國政策，恪守不干涉內政原則，支持中方在涉台、涉疆、涉港、涉藏等問題上的正當主張。