韓媒：拜登不滿韓朝終戰宣言　避見文在寅

韓國總統文在寅在9月21日前往美國紐約市，出席聯合國大會，但未有與總統拜登（Joe Biden）會面。韓國有媒體認為，是拜登對文在寅提出朝鮮半島終戰宣言建議不滿。



韓國保守派報章《朝鮮日報》29日發表分析評論文章，指拜登似乎有意避見文在寅，表達對終戰宣言提議的失望，並以「外交慘案」形容事件。

報道指韓國政府借文在寅訪美，期待可與拜登舉行會談，但美國政府並不歡迎他到訪。二人最終同一天在聯合國大會發言，但拜登沒有與文在寅會面，而是先在紐約市與澳洲總理莫里森（Scott Morrison）舉行會談，之後返回華盛頓白宮接見英國首相約翰遜（Boris Johnson）。報道認為，是拜登有意避見文在寅。

圖為9月22日，在前往聯合國大會演講後，文在寅前往夏威夷珍珠港，出席韓戰韓國軍人遺骨移交儀式。（Reuters）

報道指，美國政府認為現在不是時機發表終戰宣言，反而應針對朝鮮核導活動加強制裁。報道引述知情人士透露，文在寅在會上提議終戰宣言後，華府感到非常失望，所以不願意安排拜登與文在寅會面。

報道又引述韓國經濟社會研究院外交安保中心主人申範哲指出，朝鮮對韓國提出終戰宣言態度積極，可能是希望引導韓國讓步及離間韓美關係。