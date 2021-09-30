岸田文雄即將就任日本首相　面臨疫情與眾院大選等難題和挑戰

岸田文雄勝出日本自民黨總裁選舉，預定在10月4日組成內閣，成為新一任日本首相。岸田上台後，將即時面對的，不僅是新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，還有即將舉行的眾議院選舉，以及其他更多的問題。



岸田文雄在上任後，即將面對的任務是新冠疫情。日本全國在9月30日解除緊急限制令，疫情雖然正趨回穩，但有更多的專家估計，隨着踏入秋冬季天氣轉冷，將可能迎來新一波疫情。

岸田在參選政策發表時，提到要充實醫療系統，社會支援措施以應對疫情，確保不會出現「醫療難民」。岸田上任後，必須要快速尋找更多臨時醫療及療養設施，病床與及醫護人員應付不時之需。

圖為9月29日，岸田文雄當選自民黨總裁後，並料在10月成為新首相。（Reuters）

岸田在上任後，還需面對即將舉行的眾議院選舉。日本眾議院大選預料在11月舉行，身為總裁的岸田如何領導自民黨勝出將是關鍵。而即使自民黨不論如何都會勝出大選，但議席的增減會直接影響外界及黨內對岸田的評價。

另外，岸田亦需面對黨內的壓力。岸田是宏池會，也就是岸田派的領袖，宏池會在自民黨內原定位為開明一派，但在岸田的影響下已逐漸改變方向，走向保守。特別岸田在近日為爭取黨內支持，表明贊成修憲、反對再調查森友校園問題、反對夫婦別姓等，都被指是為迎合以安倍晉三及麻生太郎為首的保守派。

但岸田在參選時，承諾會進行黨內改革，包括把黨內高層任期改為1年1期，最多連任兩次，以避免「權力集中」與「惰性」。成為總裁後應如何分配黨內高層幹事等職位，如何組成內閣平衡派系，將成一大挑戰。

日本《產經新聞》引述黨內人士稱，勝出總裁選舉擔任首相的岸田，現在不過是「試用期」，要經過眾議院選舉一役後，才可叫作「正式任職」。