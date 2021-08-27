阿斯利康疫苗｜英國BBC Radio女主播接種後身亡　死於疫苗併發症

英國一死因裁判官稱，英國廣播公司紐卡素電台（BBC Radio Newcastle）一名女主播，是死於接種新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的併發症。她死前3週接種她第一劑新冠肺炎疫苗。



英國廣播公司（BBC）8月27日稱，死者名為利薩・肖（Lisa Shaw），2021年5月去世，終年44歲。

她接種第一劑新冠疫苗後出現頭痛，情況持續數天後，她往達勒姆（Durham）一個急症室求醫。

曾醫治她的醫生霍姆斯（John Holmes）稱，她說前額部分及眼部後方嚴重疼痛，嚴重頭痛的感覺「就如有人向她開槍以及用刀插她頭部」。

全球多國錄得民眾接種阿斯利康疫苗後出現血栓的情況，歐洲藥品管理局及英國衛生部門都指疫苗安全有效，英國首相約翰遜更表示會在2021年3月19日接種這款疫苗。（Reuters）

她經檢測後被發現腦部有血栓，於是被轉介到位於紐卡素的皇家維多利亞診所（Royal Victoria Infirmary）的神經病學專科。

接種後出現血栓的情況非常罕見，在英國已接種的2480萬劑第一劑以及2390萬第二劑中，有417宗血栓個案以及72個死亡個案。

曾醫治她的約翰遜醫生（Dr. Christopher Johnson）憶述利薩・肖有數天是清醒的，以及接受用於治療血栓的藥物，而治療看來是成功的。但豈料最終她仍是返魂乏術。

圖為英國廣播公司網站8月27日的截圖，相中人正是利薩・肖。（英國廣播公司）

來到5月16日，利薩・肖稱頭痛加劇，說話亦有困難。掃瞄結果顯示，她頭部出血。在她情況惡化後，她部分頭骨被移走，以減少頭部的壓力。然而即使醫生盡力醫治，再做一些手術以及提供治療，她最終仍在5月21日去世。

紐卡素的死因裁判官迪爾克（Karen Diks）稱，利薩・肖是因腦部出現血栓，最終導致她死亡。

圖為利薩・肖的遺照。（英國廣播公司）

死因庭聆訊指出，她的情況與牛津-阿斯利康（Oxford-AstraZeneca）疫苗有關，情況非常罕見。

死因裁判官迪爾克（Karen Dilks）稱，利薩・肖是死於阿斯利康疫苗的併發症。

迪爾克稱「已清楚確定」她的死因是非常罕見的「疫苗引起的血栓性血小板低下症」（vaccine-induced thrombotic thrombocytopenia）。這情況會導致大腦腫脹及出血。

病理學家波爾維科斯基（Tuomo Polvikoski）向死因裁判官稱，利薩・肖生前健康良好。他稱臨床證據「強烈支持情況確實是由疫苗誘發的說法」。