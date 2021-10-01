中國積極參加東盟防長擴大會機制各項合作

中國國防部9月30舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校回答記者提問。



記者提問稱，中國與柬埔寨近日共同主辦東盟防長擴大會掃雷專家組視像會議。請問近期中國與東盟在防務領域還有哪些合作。

吳謙稱，中國一貫堅定支持以東盟為中心的地區防務安全機制，積極參加東盟防長擴大會機制各項合作。9月14日，中國與柬埔寨共同主辦東盟防長擴大會掃雷專家組視像會議。中央軍委國際軍事合作辦公室領導與柬埔寨國防部政策與外事總局領導共同出席會議開幕式。東盟防長擴大會機制各成員國、東盟秘書處，東盟區域掃雷行動中心、紅十字國際委員會東亞地區代表處代表參加會議。參會各方就專家組未來3年合作計劃、本地區掃雷行動面臨的挑戰及未來合作模式等議題交換意見。9月14日至15日，中方派員出席東盟軍事醫學中心主辦的「新冠肺炎疫情管理研討會」。會議以視像形式舉行，東盟成員國，美國、印度、新西蘭等部分對話夥伴國軍隊衛勤部門等約150人參會。中方應邀作大會主旨發言，圍繞「共建人類衛生健康共同體」這個主題，介紹了中國軍隊參加抗擊新冠肺炎疫情及參與國際抗疫合作等情況，中方抗疫的成功經驗引發與會代表強烈反響。

今年是中國-東盟建立對話關係30周年，雙方合作正迎來新的歷史機遇。中國軍隊將繼續積極參與東盟有關防務安全合作機制各層級、各領域合作，為構建更為緊密的中國-東盟命運共同體，為維護地區和平穩定作出新的貢獻。