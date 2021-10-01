美俄官員日內瓦舉行第二輪戰略穩定對話　形容過程實務及深入

美國及俄羅斯9月30日發表聯合聲明，指兩國官員同日在瑞士日內瓦（Geneva）舉行第二輪雙邊戰略穩定對話。



美國國務院指，副國務卿舍曼（Wendy Sherman）率領華府代表與俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）舉行第二輪雙邊戰略穩定對話，並形容會談過程實務和深入。

雙方亦同意設立兩個跨部門專家工作組，研究未來軍備控制的原則和目標，以及戰略效果的能力和行動。兩國官員就工作組展開會面達成共識，並在之後舉行第三次全體會面，但後者未有實際日期。

美國總統拜登（Joe Biden）與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月在日內瓦舉行峰會，當時兩人同意展開雙邊戰略穩定對話，為將來控制軍備和減低風險等措施定下基礎。

舍曼及里亞布科夫曾在7月28日於日內瓦會面，後者認為美國展示出願意建立具建設的對話。美國國務院當時指對話專業和具實質性，華府提出其政策的優先次序、目前國際安全環境、新核武控制的前景，以及舉行下一輪會談的格式等。