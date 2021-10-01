新書爆特朗普對助理有「性趣」　邀對方往專機總統艙只為看看她

美國前總統特朗普（Donald Trump）執政期間曾白宮發言人的格里沙姆（Stephanie Grisham）即將出版新書《I'll Take Your Questions Now》。《紐約時報》和《華盛頓郵報》9月28日報道，新書提到特朗普曾用牽涉性的字眼對一位年輕白宮助理評頭論足。



格里沙姆憶述自己為特朗普工作的經歷。她說特朗普經常斥責她，還會提一些古怪要求，包括要求她在記者團面前重演與烏克蘭總統的一次通話，那次通話導致特朗普遭到彈劾，格里沙姆設法避免了這個任務。她寫道，「我知道總統遲早會要求我告訴公眾一些不實的東西，或讓我聽起來像是精神錯亂的東西。」

卸任白宮發言人職位之後，格里沙姆去了梅拉尼婭（Melania Trump）的辦公室工作。她於2021年1月6日辭職，同日有特朗普支持者攻擊美國國會大廈。

圖為2019年10月3日，美國時任白宮新聞秘書格里沙姆。（AP）

格里沙姆指出，特朗普曾對身邊的女性說牽涉性的說話。她說，特朗普曾多次邀請一位年輕新聞助理進入空軍一號的總統艙，其中一次只是為了「看看她」，還用髒話描述她的臀部。格里沙姆寫道，特朗普指示她提拔這名女性，還要「讓她開心」。

她提到，自己也同樣遭到類似的經歷。當時成人電影女星克利福德（Stephanie Clifford）公開形容特朗普性器官細小，事後特朗普向格里沙姆表示，對方描述的尺寸和形狀都不準確。據指，特朗普還曾向格里沙姆的前男友打聽她床上的表現。格里沙姆多次幾乎向梅拉尼婭投訴，「但我一直說不出口」，也相信梅拉尼婭至今不知這些內情。

格里沙姆還注意到，特朗普的女兒伊萬卡（Ivanka Trump）和女婿庫什納（Jared Kushner）的權力似乎變得愈來愈大。

格里沙姆說，伊萬卡總設法讓自己出現於本來不應該參加的會議，例如新冠病毒大流行初期，伊萬卡堅持讓父親從橢圓形辦公室向全國發表講話。但格里沙姆對庫什納尤其惱火，她把庫什納稱為「穿着合身西裝的瘦高個拉斯普京（Rasputin）」。

格里沙姆說，特朗普訪問英國期間會晤女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II），伊萬卡夫婦曾想加入會面，但最終只是因為總統直升機的空間不足作罷。她寫道，「我終於弄清楚發生了什麼，伊萬卡夫婦以為他們是美國王室。」