前白宮發言人新書爆特朗普與普京私下對話　強硬態度竟是夾好做戲

據前白宮發言人格里沙姆（Stephanie Grisham）爆料，美國前總統特朗普（Donald Trump）曾告訴俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）「自己在鏡頭前須對俄羅斯採取強硬態度」。



《衛報》報道，格里沙姆在自己即將於下周出版的新書《I'll Take Your Questions Now》中爆出這段對話，當時正值2019年大阪G20峰會、而格里沙姆就坐在兩人附近。

她聽到特朗普對普京說「好吧，我會在接下來的幾分鐘內對你採取更強硬的態度」，接着又馬上補充說「但這都是為了媒體鏡頭，他們（記者）離開後、我們會談談，你明白的」。

圖為格里沙姆新書《I'll Take Your Questions Now》封面（出版社圖片）

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此外，格里沙姆更透露特朗普和普京兩人一起開玩笑說「他們都應該『擺脫』發布假新聞的記者」，特朗普還說「你在俄羅斯沒有這個問題」，普京回答道「是的、是的、我們也有、一模一樣」，特朗普隨後笑了笑，指着普京說「不要插手選舉」。

格里沙姆是特朗普的第3任新聞秘書，她在任內並未舉行過任何一次白宮簡報會，不過她的新書引起大眾濃厚興趣。

特朗普的一位女發言人稱這本書是「利用總統賺錢並散佈有關特朗普家族的謊言的『又一次可悲嘗試』」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】