新書指朱克伯格曾跟特朗普「枱底交易」　放生政治貼文換寬鬆監管

社交媒體平台龍頭 facebook 在2020年美國大選選前堅持，時任總統特朗普（Donald Trump）的貼文一旦被發現是假的，也不應遭到刪除或標上免責聲明，並因此受到嚴厲批評。根據一本新書的爆料， facebook創辦人朱克伯格（Mark Zuckerberg）同意不會事實查核政治主張貼文，特朗普政府則以保證避免針對 facebook 實施嚴格監管作為回報。



泰晤士報22日報道，彭博商業週刊（Bloomberg Businessweek）專題主編兼專欄作家查夫金（Max Chafkin）在描寫矽谷投資人蒂爾（Peter Thiel）的新書《反主流》（The Contrarian，暫譯）指出，身為 facebook 早期支持者兼自由意志論者的蒂爾形同朱克伯格導師，而朱克伯格是在美國上次大選選前的2019年同意採納此一不干涉政策。

根據《紐約》雜誌披露的書摘，蒂爾、朱克伯格、特朗普及特朗普女婿兼顧問庫什納當時攜眷在白宮共進晚餐。蒂爾告訴一位親信，朱克伯格與庫什納在用餐期間達成「諒解」，「 facebook將繼續避免事實查核政治言論，從而允許特朗普陣營主張任何他們想講的事情。如果 facebook將這個承諾堅持到底，特朗普政府將停止動用任何嚴厲監管」。

報道指出，這場晚餐似乎發生在朱克伯格赴美國國會作證後的2019年10月23日。書中並提及，就在這場晚餐後， facebook推出一個含有一分「深入報道和來源豐富」媒體機構清單的新聞App，前特朗普首席策士暨總統高級顧問巴農（Stephen Bannon）創辦的另類右翼媒體「布賴特巴特新聞網」（Breitbart News）就名列其中。推特隔年標記特朗普一篇關於郵寄選票的推文涉及誤導後，朱克伯格則告訴福斯新聞， facebook不是「真相仲裁者」。

facebook已否認《反主流》稱此一方法是在白宮晚餐席間獲得同意的描述，稱「該政策在這頓晚餐舉行過之前就宣布了」。

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