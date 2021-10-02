俄羅斯百年首場皇室婚禮　歐洲王室成員雲集昔日帝國首都

俄羅斯羅曼諾夫（Romanov）王朝後裔喬治．米哈伊洛維奇大公（George Mikhailovich Romanov）和來自意大利的維多利亞（Victoria Romanovna Bettarini）10月1日於聖彼得堡舉行婚禮。這是逾百年以來俄羅斯首場皇室婚禮。



40歲新郎喬治．米哈伊洛維奇大公出生於馬德里，大部份時間於西班牙和法國生活。39歲新娘維多利亞去年皈依俄羅斯正教，取名維多利亞．羅曼諾芙娜。她的父親是意大利外交官員貝塔里尼（Roberto Bettarini）。

二人於昔日俄羅斯帝國的首都聖彼得堡的聖艾薩克大教堂（St Isaac's Cathedral）舉行以俄羅斯正教儀式舉行的婚禮。除了新郎母親兼自稱是俄羅斯帝國皇位繼承人的女大公瑪麗亞．弗拉基米羅芙娜（Maria Vladimirovna Romanova）以外，還有歐洲王室成員出席，例如是西班牙王后索菲婭（Queen Sofia of Spain）。

婚禮開始前，新郎表示，因為他的家族1990年代初期返回俄羅斯時，最先到聖彼得堡落腳，所以兩人選擇於這座城市締結連理。

這是自1917年布爾什維克（Bolshevik）革命推翻羅曼諾夫王朝以來的首場皇室婚禮。喬治．米哈伊洛維奇的曾外祖父基里爾．弗拉基米羅維奇（Kirill Vladimirovich）是俄羅斯最後沙皇尼古拉二世（Nicholas II）的堂弟。他於革命期間流亡，前往芬蘭之後轉往西歐安頓家人。