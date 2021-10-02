美國防部：印太司令部每天監測大陸攻台潛在威脅

美國國防部副部長希克斯（Kathleen Hicks）10月1日出席戰略與國際問題研究中心的（CSIS）視像對話。被問到大陸和台灣之間可能出現的軍事衝突時，她表示，美軍對此密切監測，強調美軍於區內擁有強大能力遏制這類潛在威脅。



希克斯表示，夏威夷印太司令部天天注意大陸侵略台灣的威脅。她提到，美國和台灣維持良好關係，自1970年代以來，美方維持對台承諾。其中的核心是協助台灣提高自我防衛能力，台灣維持有效自我防衛能力將能改變中國的威嚇算計。

談到澳英美聯盟（AUKUS）的核潛艦合作時，希克斯指出，中國正以驚人的速度提升自我能力，包括海下能力，以擴大地理勢力並阻絕包括美國、日本、關島以及澳洲等其他利益方的能力範圍。

她表示，協議達成表明區域、西太平洋地區的觀點正在轉變，歐洲面對中國嚴峻挑戰的立場出現變化，中國國家主席習近平的言辭與實質能力同樣具有侵略性，中國的意圖逐漸清晰，也看到中國能力增強，「許多地方都亮起警燈，澳洲是其中之一」。