岸田文雄內閣班底漸明朗　傳外相茂木敏充與防相岸信夫均留任

日媒10月1日報道，日本自民黨新總裁、將出任首相的岸田文雄已基本決定閣僚人選，由前環境相鈴木俊一擔任財務相，茂木敏充留任外相，也有日媒指，岸信夫也將繼續擔任防衛相一職。
麻生太郎轉任黨副總裁
岸田文雄將在10月4日的臨時國會會議上，獲指名為日本第100任首相。共同社報道，他計劃之後立即組建新內閣，由鈴木俊一擔任財務相、茂木敏充留任外相，其中財務相一職自2012年12月以來一直由麻生太郎擔任，這次將是時隔約8年10個月後換人。報道指，麻生太郎會出任自民黨副總裁。
傳松野博一擔任官房長官
報道又指，岸田文雄有意起用前文部科學相松野博一擔任官房長官，政調會長代理山際大志郎也會入閣，可能擔任經濟再生擔當相或經產相。
日本《每日新聞》報道，岸田文雄也計劃讓岸信夫也留任防衛相。岸信夫是前首相安倍晉三的胞弟。
河野太郎遭「降級」
自民黨10月1日在總部召開的臨時總務會會議上，也批准了黨四大要職的人事安排，包括幹事長甘利明、政務調查會長高市早苗、總務會長福田達夫及選舉對策委員長遠藤利明。在黨總裁選舉中敗於岸田文雄的行政改革擔當相河野太郎，會出任黨廣報總部長，共同社形容他是遭「降級」。
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