岸田文雄勝選　注定日本要在台海持續高調

9月29日，日本舉行自民黨總裁選舉。經歷兩輪投票後，日本前外相岸田文雄以257票的成績，擊敗日本現任行政改革擔當大臣河野太郎（170），成功當選自民黨第27任總裁，並預計在10月4日通過眾參兩院全體會議的首相指名選舉，成為日本第100任首相。

回顧這場選舉，情節流轉宛如戰國爭鬥。首先是7月17日，菅義偉釋放可能「解散眾議院」的訊號，流露出參與總裁選舉的強烈意願；8月22日，菅義偉的盟友小此木八郎落選橫濱市長，重挫了菅陣營士氣；8月24日，自民黨幹事長二階俊博、自民黨對策委員會委員長森山裕公開力挺菅義偉，意味着後者已獲取二階派與石原派的支持，安倍晉三（細田派）、麻生太郎（麻生派）、竹下亙（竹下派）則依舊動向不明。

8月26日，岸田文雄揭竿而起，宣佈競選下任自民黨總裁，公開挑戰菅義偉；9月2日，岸田文雄再度出擊，高調提出自民黨高層限期改革的主張，矛頭直指「史上任期最長的幹事長」二階俊博；9月3日，菅義偉以「選舉和抗疫都需大量精力」為由，正式宣佈棄選；9月8日，繼岸田文雄後，自民黨保守派議員高市早苗宣佈競選，並受到安倍晉三支持；9月10日，河野太郎正式宣佈參選，並獲麻生派、菅義偉支持；9月16日，自民黨代理幹事長野田聖子宣佈參選，支持者乃是二階俊博。

如今岸田文雄勝出，宣告了系列鬥爭的終結。然而有鑑於日本如今的政治結構，「後安倍時代」的煙硝恐難一瞬消弭，並將持續於台海掀起波瀾。

岸田文雄於9月29日當選日本自民黨總裁：

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派閥們的代理人之戰

首先，這場菅義偉時代的「最後廝殺」，看似是4位精英的政治對決，其實仍是派閥們的代理人戰爭，且真正的參賽者只有兩位：岸田文雄、河野太郎。

岸田文雄除了有自民黨傳統派閥宏池會（岸田派）的全力支持，也受前首相安倍晉三暗助。其實早在「安倍一強」時代，擔任外相的岸田便是近畿重臣，於日韓慰安婦協議、日美首腦共訪廣島等事件上，忠心執行安倍意志，也曾於國會答辯上，大力助推安倍的新安保法案過關。彼時安倍或將「禪讓」岸田的傳聞不脛而走，麻生太郎也曾對外表示，其與安倍「屬意岸田接班」。

然而2020年8月28日，安倍因健康因素宣佈辭職，被外界公認是「安倍接班人」的岸田登門首相官邸，尋求競選支持，卻在會談結束後敗陣而返。此時自民黨幹事長二階俊博已選擇支持菅義偉，安倍也有意讓細田派共同站隊，岸田由此成了不合時宜的選擇。但見此境況，岸田並未見好就收，而是選擇了蠻幹到底，最終也「求仁得仁」，以98票的成績慘敗給菅義偉的377票，被日媒投以「政治死亡」的難堪嘲諷。

2020年日本自民黨總裁選舉 岸田文雄慘敗給菅義偉：

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此次岸田再出征，時局已不同當日。有別於麻生大力支持河野太郎，安倍選擇了兩手佈局：推出高市早苗。倘若立場極右翼的高市當選自民黨總裁，安倍將能延續自己的修憲路線，並藉操控無派閥的高市來「攝政」，甚至醖釀自己的再復出；如若高市聲勢未起，其至少也能瓜分河野太郎的右翼選票，促成第一階段無人過半的局面，屆時安倍再指示細田派全力支持岸田，即可成功拉下河野太郎。

無獨有偶，野田聖子也是類似角色，只不過其代表了二階俊博的利益。二階面臨眼下自民黨少壯派的「放權」呼聲，深感腹背受敵，急需藉此次選舉爭取黨內大老的政治支持，故而支持野田聖子參選，提高第一輪投票無人過半的概率，換取密室協商與政治交換的可能。

而由選舉結果觀之，事態發展正如二階與安倍所料。第一輪投票中，岸田文雄、河野太郎分別獲得256票與255票，高市早苗與野田聖子則是188票與63票，確定進入第二階段：岸田對決河野。隨後原本分頭支持岸田與高市的細田派，選票幾乎全數湧向岸田，河野太郎由此鎩羽。

這場選戰，與其說是岸田與河野的戰爭，不如說是安倍、麻生、二階與諸派閥的格局調整。

2019年日本自民黨年度大會 安倍晉三揮拳重提修憲：

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不穩的首相之位

而上述過程，暴露了岸田政權一大隱憂，即岸田派本身實力不足以讓其當選，安倍的政治支持與權術操弄，卻能助其一圓首相夢。換言之，岸田儘管有自己的派閥，也久在外交前線衝鋒，政治能量卻終究不敵安倍，即便上台也要受其路線制約，並落入與菅義偉類似的尷尬境地。

2020年9月14日，菅義偉當選自民黨第26任總裁，背後乃是細田、麻生、竹下、二階、石原5大派支持，其也在上任後投桃報李，大量任用5大派閥出身者，細田派的尤其多。而由於菅義偉威望不足以服眾，導致了不少右翼政客上竄下跳，頻於台海議題上突破底線，既是有意借「台海有事」氛圍助推修憲氛為，衝破《和平憲法》束縛，也是意在爭取政治聲量，吸納右翼民粹選票。

菅義偉任內 諸如岸信夫等右翼政客頻頻炒作台海議題：

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故從岸信夫到中山泰秀，甚至還有麻生太郎與安倍晉三，人人頻繁炒作「台海有事，日本協防」的虛假話題，消費着「台日友好」的廉價情緒，眼中只有右翼的「雪恥之夢」、政治版圖的消長算計，全然不顧中日關係跌到谷底的嚴峻現實。在此過程中，菅義偉與其說是政壇共主，不如說是被派閥架空、被右翼奪權的悲慘魁儡，並在擔負了防疫不力、強辦奧運的惡名後，黯然下台。

平心而論，安倍晉三立場雖右，但其長期執政7餘年，中日關係雖有波折，大抵仍是和穩遞進。2015年，停止三年的中日韓領導人會議重新啟動召開，象徵東北亞的解凍；2018年5月9日，中國國務院總理李克強應安倍晉三之邀，正式訪問日本，是其出任國務院總理後的首次訪日，亦是2011年5月時任總理温家寶訪日後，再有中國總理出訪日本；2018年10月25日至27日，安倍晉三訪華，《環球時報》發表了「中日應確立共存共榮大原則」等評論；2020年「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP），中日韓的齊心堪為其中關鍵。

如此現象，大抵有兩大關鍵因素作用：一是中國的經濟崛起，讓日本看到中日合作的益處；二是安倍地位穩固，即便其追求「大國路線」，依賴美日安保體系，也無需頻頻在中日議題上「提款」右翼民粹。然而這般政治格局，如今正自日本政壇消亡。

岸田儘管擁有自己的派閥，不如菅義偉般脆弱，卻仍須仰仗安倍支持，諸如岸信夫等細田派政客，恐將持續活躍；而政壇的其餘右翼勢力為求曝光，將難停下炒作台海的力道。如今日本疫情仍在，國情不安，首相支持率只要有所下跌，黨內便極易傳出「下台」呼聲，且眾議院選舉即將到來，明年夏天更有參議院選舉，倘若自民黨丟失太多席位，岸田政權將面臨垮台風險。屆時安倍是否會如2020年支持菅義偉般，拋棄岸田另推新人，關鍵不在兩人情誼，而在派閥的政治利益。

歸根結柢，後安倍時代潛藏頻繁換相的風險。在此過程中，台海議題便如右翼政客的秀場，供其無序進出、遂行政治偷襲。日本雖無實力干涉武統，卻注定不會放過在此擷取政治利益的良機。新的「下剋上」戰國時代，已悄然拉開序幕。