歐日探測器傳送首張水星表面影像

歐洲太空總署（ESA）10月2日公開一張由歐洲及日本合作的探測器拍到的首張水星表面影像，為人類了解這個最接近太陽的行星踏出重要一步。



探測器貝皮科隆博（BepiColombo）號在1日格林威治標準時間晚上11時34分開始其首次環繞水星飛行，並在距離水星大約200公里的位置，利用其中一個監視器拍到一張水星表面的黑白照片。

ESA指，該照片捕捉到水星的北半球，以及闊度達166公里的萊蒙托夫撞擊坑 （Lermontov）等表面特徵。

貝皮科隆博號在2018年升空，它由ESA及日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）合作研發，並以意大利科學家科隆博（Giuseppe Colombo）的名字命名。科隆博曾在1974年協助美國太空總署（NASA）開發探測器水手10號（Mariner 10）的重力助推（Gravity assist）系統。

連同今次在內，貝皮科隆博號將6度環繞水星飛行，利用水星的引力減速，目標在2025年發射兩個軌道器，研究水星的核心和表面，以及其磁場等。