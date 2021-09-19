SpaceX首個平民太空旅行團結束　飛船成功返回地球

太空探索技術公司（SpaceX）首個平民太空旅行團經過三天旅程後，在9月18日返回地球。



「堅韌號」（Resilience）載人龍飛船18日以自動控制模式重返大氣層，經過數分鐘通訊中斷的黑障區（Blackout zone）後，最終在當地時間下午7時左右張開降落傘，緩緩降落在佛羅里達州（Florida）對開的大西洋海面。

這個代號為靈感4號（Inspiration4）的太空旅行團在9月15日出發，由可重覆使用的「獵鷹9」號火箭（Falcon 9）搭載「堅韌號」執行飛行任務。

飛船內的成員全是遊客，包括擔任任務指揮官的38歲電商公司Shift4 Payments創辦人艾薩克曼（Jared Isaacman）、任職醫生助理、現年29歲阿西諾（Hayley Arceneaux），她幼時曾患癌，其復康復；獲朋友讓出抽獎而得到升空席位的數據工程師先布里羅斯基（Chris Sembroski，42歲），以及現年51歲的地質學家普羅克特（Sian Proctor）。

四人在飛船內以時速27,360公里、或相當於音速的22倍速度，每90分鐘環繞地球一圈。