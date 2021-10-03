新冠肺炎｜泰國度假天堂布吉島　全面開放完成疫苗接種遊客入境

泰國政府10月1日宣布，來自全球任何國家的旅客只要完成新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗接種，都可以開始預訂前往度假天堂布吉島（Phuket）的行程。



泰國觀光局（Tourism Authority of Thailand）1日晚宣布，完整接種疫苗就可以前往布吉島的國家，將從現行約80國進一步放寬，「這代表泰國現在歡迎來自全球任何國家的旅客加入（布吉島）沙盒計劃（Phuket Sandbox）。」

外交部發言人塔尼（Tanee Sangrat）稱，沒有接種疫苗的兒童可以和完成疫苗接種的雙親一起旅遊。

圖為9月25日，男子攜犬在泰國布吉島一個沙灘慢跑。（Reuters）

泰國觀光行業受疫情嚴重衝擊。疫情爆發前，旅遊業佔泰國國民所得五分之一。而防疫限制措施導致泰國經濟出現20多年以來的最差表現。

泰國7月起推出布吉島沙盒計劃，允許中低風險國家或地區完成疫苗接種的外國遊客可免隔離前往旅遊，香港也在名單之上。為配合隔離規定修訂，政府其後把必須待在布吉島的時間從14天減少至7天。