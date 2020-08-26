【新冠肺炎】泰國擬10月准外國客旅遊　需布吉島入境先隔離14天

泰國旅遊部長披帕（Phiphat Ratchakitprakarn）8月21日在一個公共論壇上表示，泰國政府計劃10月允許外國旅客入境旅遊，但只能從布吉島入境，並須隔離14天。

泰國擬推出的旅遊計劃名為「安全與密封」（Safe and Sealed），入境旅客在政府指定的度假村隔離14天，並接受兩次新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）檢測呈陰性後，便可以在布吉島內自由活動。

但若旅客想去泰國境內其他地方旅遊，則須進一步隔離7天，以及接受第三次病毒檢測呈陰性，意味旅客總共要隔離21天。

政府把隔離設施的3至4座度假村旁的1公里長海灘，劃入隔離範圍內，接受隔離檢疫的旅客可到沙灘散步。

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旅遊局長育他沙（Yuthasak Supasorn）指，政府已批准上述計劃，預定9月初舉行公開聽證會，尋求地方民眾的支持。

泰國因應新冠肺炎疫情採取嚴格防疫措施，禁止一般外國旅客入境泰國，只有外交官或是持有工作許可證人士能進入該國。

泰國經濟依賴旅遊業，但疫情嚴重打擊當地經濟。根據世界銀行數據，旅遊佔泰國國內生產總值（GDP）接近15%。

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