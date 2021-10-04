美國學者：特朗普或出戰2024大選　美國面臨政治與憲法危機

美國布魯金斯學會（Brookings Institution）高級研究員卡根（Robert Kagan）9月23日在美媒發表評論文章，稱美國正面臨自南北戰爭以來最大的政治與憲法危機。



新保守派學者卡根9月23日在《華盛頓郵報》發表的文章以《我們的憲法危機已降臨》（Our constitutional crisis is already here）為題。他在文中稱，美國前總統特朗普（Donald Trump）與他的盟友為確保2024年這位前總統在大選中獲勝，正採取任何必要手段為此奠下基礎。

美國俄亥俄州立大學憲法教授福利（Edward Foley）稱，如特朗普決定參選，他勢將成為共和黨提名的候選人。一些共和黨州份正在試圖立法阻止及阻礙選民投票，目的是壓抑少數族裔投票，以及讓共和黨的人擔任選舉官員。

維珍尼亞大學政治中心總監薩瓦托（Larry Sabato）稱，當共和黨有了「自己人」負責管理選舉，便能決定如何點算選票、誰去宣布勝出者，以及選舉人團投票如何與結果一致。薩瓦托說，如選舉結果不利特朗普，由共和黨控制的州立法機構可能會無視該州普選票，並任命自己的選舉人加入選舉人團，即是決定誰贏得大的最終仲裁者。

卡根警告，美國在未來3至4年內，有合理的機會生大規模暴力事件、聯邦政府崩潰、以及國家分裂成敵對的紅藍陣營（即分別支持共和黨和民主黨的陣營）。

加州大學歐文分校法律與政治學教授理哈森在（Richard Hasen）最近的一篇研究論文中表示，美國正處於「民主危機」的時刻，面臨着前所未有的「選舉顛覆」危險。

他稱美國在面對的風險是，2024年的總統選舉，以及美國未來其他的選舉，將不會公平的進行，以及候選人當選將不會反映合資格選民的自由選擇。