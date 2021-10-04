新冠肺炎｜美國研究：輝瑞疫苗接種2劑半年後　抗體跌近10倍

美國一項大學研究顯示，許多接種了2劑輝瑞（Pfizer）與BioNTech聯合研發的疫苗的人，在接種的6個月後，體內不再擁有可以對抗新冠變種病毒的抗體。



路透社10月3日報道，史丹福大學（Stanford University）和埃默里大學（Emory University）研究人員分析了46名大部分是年輕人或中年人的健康人士、剛接種完第2劑疫苗與6個月後的血液樣本，發現剛接種過2劑輝瑞疫苗的人體內抗體水平很高，但在接種後的第7個月，其抗體水平大跌近10倍。

史丹福大學研究團隊9月30日於生物學論文檔案網bioRxiv上發表相關報告指，在大約一半的研究對象中，他們在第二次接種疫苗的6個月後，無法檢測到可以阻截感染新冠變種病毒，例如Delta、Beta和Mu等的中和抗體。這份報告尚未經同行專家審議。

研究團隊表示，中和抗體並不是免疫系統對病毒的唯一防禦，不過這對防止感染新冠病毒至關重要。而研究結果表明，在初次打針後大約6至7個月施打加強劑，可能會增強對新冠病毒及其變體的保護力。