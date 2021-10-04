韓國女警「寫滿廿頁紙」控訴集體性騷擾　10人被罰

韓國江原道太白警察局一名女警遭受男同事集體性騷擾，最高警務機構警察廳調查12名被指違規的人後，對其中10人進行處分。



韓聯社10月4日稱，受害女警2021年3月在警察內部平台上載長達20頁的文章，披露自己被集體性騷擾的經過，例如有人潛入女警休息室並在她的內褲上放置鮮花，不少男警更曾對她說「妳的臉看起來好淫蕩」、「把胸部挺起來」等說話。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2021年9月25日，一名身在病毒檢測站內的醫護人員，為一名警員進行鼻拭子檢測。（AP）

韓國警察廳接獲陳情後進行調查，最終下令處罰10人，當中5人遭嚴重紀律處分，2人被解雇、2人被停職、1人被降職。另外5人中，有兩人減薪、2人被訓誡，以及1人接獲警告。

沒有人被「開除」（直譯為罷免，意指不能領取遣散費和養老金），但10人當中還是有6人不服，已要求再議。

韓國新冠肺炎疫情：圖為2021年9月28日，在美國駐首爾大使館門外，有人擺出反對美國對朝政策的標語，在場警員在看着它們。（AP）

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