中美共同的 #MeToo煩惱

吳亦凡之性侵醜聞、阿里巴巴女員工遭男上司強迫陪酒兼灌醉性侵、紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）被指性騷擾11名女僱員，令全球再度關性騷擾及性侵問題。

我們都不其然扣上MeToo的帽子。過去四年，這個標籤在全球激發巨大迴響，也為反性侵運動貢獻良多，但事實告訴我們，不論中西，權勢性侵、職場性騷擾文化並未見減少。MeToo運動發展至今，是否到了進退失據的境地？



自從2017年荷里活金牌監製韋恩斯坦（Harvey Weinstein）被發現性騷擾多名女性，揭開行業內的黑暗潛規則，具權力的男性剝削女性是「慣常」，而常處於權力下方的女性只能「啞忍」的情況。#MeToo的出現，讓不少曾受性別欺凌的女性終於打破沉默，也是全球近年其中一場掀起最大迴響的社會運動。

諷刺的是，牽頭爭取兩性平等的美國民選政客，竟一直以#MeToo作掩護。

圖為2021年3月2日，美國紐約州州長科莫位於曼哈頓的辦公室外面有示威者抗議，要求科莫辭職。（美聯社）

州長辦公室——性騷擾是公開的秘密

2019年夏天，科莫為紐約州簽定了三項新法規，加強對於歧視及騷擾行為的保護，簽署一刻，身邊更是被一眾著名女權分子如Mira Sorvino、Julianna Moore包圍。這一幕如今顯得格外諷刺。州檢察總長近日公布的調查報告顯示，就在2019年8月，科莫就對其中一位受害人進行性騷擾。該名女州警供稱，科莫曾問她「為何不穿裙子？」；另外一次，當她為他拉門時，對方乘機用手掃過她的腹部。

科莫在辭職時，自稱是漠視了時代與文化上的變遷（generational and cultural shifts），「在我的腦裏，我從未試過對任何人越界，但我沒為意那條界線被重新劃在哪個位置。」 惟調查報告當中所描繪的細節及內容具體，更涉及摸胸、摸臀、全身緊抱等親密身體接觸。這些接觸本來就是任何時代都不獲允許，科莫所謂的「不懂時代變遷」，「不知道界線」顯然是無力的申辯，也突顯了部分歐美政客在MeToo運動及支持女權的虛偽。

美國紐約州長科莫涉性騷擾：他被前幕僚博伊蘭指控性騷擾。她2月24日指他曾強吻她，並會撫摸她的下腰、手臂和腿部，甚至提出一起玩脫衣撲克。圖為2021年3月20日，博伊蘭在紐約一個以要求彈劾科莫的集會中發言。（AP）

加上案中受害女性之多，可見「州長抽水」本就是辦公室內「公開的秘密」：其他旁觀者既不會挺身舉報，亦不覺得這些不是什麼大不了的事。科莫遊走在灰色地帶，以友善、親切來掩飾「抽水」之實（其中一例是他在女受害人耳邊輕說，要裝作幫她拍走心口上的蜘蛛），這類看似調情或半開玩笑的辦公室性騷擾的行為，放諸全球其實非常普遍，大家「隻眼開隻眼閉」，直至受害人忍受不了自行辭職。

在美國另一個新近例子就是著名遊戲公司動視暴雪（Activision Blizzard Inc.）。公司被指內部長年存在性別歧視及性騷擾事件，上月遭加州政府告上法庭。暴雪除了在僱傭合約及聘用條件上有歧視女性之嫌，女員工報稱男性同事及上司會經常調戲她們、講黃色笑話、把性侵等話題當成笑話，大學校園內的「兄弟會文化」（frat boy culture）亦被帶進以男性主導科技企業。

動視暴雪為全球遊戲開發巨頭，旗下擁有《魔獸世界》、《暗黑破壞神》、《星海爭霸》等多個熱門遊戲系列。（AP）

延伸閱讀：從美國大學到職場 「兄弟會」文化成性騷擾溫床

政商藏污納垢的情況，固然不是一時三刻能夠清理乾淨，但過去數年，MeToo對於全球反性侵及反性騷擾問題作出了巨大貢獻。女性敢於公開經歷，令曝光的性侵案多不勝數，燃燒至政商界、學術界、影視界、運動界。

當中亦揭出諸多涉及權勢性侵、持續較長時間及受害者眾多的例子，包括美國體操國家隊隊醫Larry Nassar性侵逾150名女子的轟動醜聞。雖然很少MeToo個案會做到這樣的刑事調查或成功追究，但不少受害人認為，即便只是「說出來」也是自身療癒的過程，而且換來親友或網民的漠大支持，這都是十分正面的成效。

企業道德大重整 已到矯枉過正地步？

同時，MeToo運動在美國左翼主流媒體報道下，成了女權運動近年最鋒利的利器。作為風波起點的美國影視圈，近年開始引入了「親密行為指導員」等新崗位，協助劇組指導拍攝「大尺度」及情慾戲份。美利堅小姐（Miss American）選美活動自2018年開始取消泳裝環節，以回應性別平等浪潮。

另一方面，美國各界有如驚弓之鳥，商界突然開始嚴肅起來，紛紛開始整頓公司內部的道德風氣，打擊不儉行為。快餐界龍頭麥當勞（McDonald's）前行政總裁Steve

麥當勞行政總裁Steve Easterbrook因與同事談戀愛，違反了公司有關個人行為的政策而被解僱。（Getty Images）

因與一名女下屬有（雙方同意）親密關係，於2019年底被解僱，麥當勞當時給出價值5,600萬美元（約4.35億港元）的遣散費，可見企業對於員工涉及道德指控，變得相當果斷。

企業之內甚至出現一股*「彭斯守則」風氣。2019年，facebook營運總監桑德伯格（Sheryl Sandberg）創辦的LeanIn組織有份進行的調查，竟發現美國有60%男主管為求避嫌，「不敢與女員工單獨見面」或「一對一地開會或出差」，甚至不敢跟女員工單獨吃工作餐。

*「彭斯守則」（The Pence Rule）著名佈道家葛培理（Billy Graham）提出，意指男性為了避免被懷疑，應拒絕與妻子以外的女性單獨見面。



這個民調亦引起了兩極回響。不少男網民亦同聲抱怨，MeToo風潮讓工作環境變得草木皆兵，男性可能因為一個目光就惹上麻煩；但亦有網民指責桑德伯格的說法是抵毁MeToo。桑德伯格亦認為，男性主管避嫌的做法，恐怕令女性更難獲得學習和晉升機會，企業文化傾向更男性化。這不禁令人反問，MeToo標籤在某些方面已被濫用，出現矯枉過正的情況？

吳亦凡因為涉嫌強姦而被警方刑拘。（微博圖片）

吳亦凡事件也是MeToo嗎？

MeToo運動四年來不斷擴大，其定義及含意不一，訴求因此不再清晰，部分男士開始對MeToo反感厭倦。筆者看來，能真正稱得上是MeToo的需要滿足以下幾點：一，其中一方非自願的性關係，屬於性騷擾及性侵；二，雙方之間存在權力結構關係；三，當事人自發公開受害經歷，不懼權勢或受社會壓力所噤聲。

因此，職場上司對於下屬，學校裏教職員對於學生，導演或監製對於演員，政府首長對公務人員，家中長輩對於後輩等，都滿足了上述第二點，涉及上下級的權力關係，女方因擔心反抗而被報復、失掉工作而啞忍。MeToo標籤的出現正是要鼓勵這類受害人挺身而出。

#MeToo 運動在中國有廣泛影響。（資料圖片）

然而像吳亦凡案件，偶像跟網紅及粉絲之間，當中的確可能涉及迷姦的刑事情節，但兩者並非處於明確的權力結構之中。其中，女主角都美竹與吳亦凡發生性關係後，雙方在一段時期維持良好關係，並獲男方支付四萬人民幣的禮品，網紅的舉報似乎更像情色報復，而非默默啞忍性侵。這例子其實不應算成MeToo的情況，若然說成「中國的MeToo運動升級」，明顯是說法有誤，也是把女權。

相反，阿里巴巴女員工挺身指證，讓社會嚴肅地正視的企業「陪酒」、「酒桌」等職場潛規則，更是有助社會正視歪風，這類情況更是MeToo運動需要關注的問題。我們如何推動企業及各個業界掃走「潛規則」、「兄弟會文化」？

由阿里巴巴到動視暴雪，以至州長科莫的事件，可見不論中西的職場之上，「權勢性侵」仍然普遍，可做的其實還有很多。

中國最大的電子商務公司阿里巴巴在2021年8月8日的一份聲明中表示，在一名女員工報告被性侵犯後，該公司正與警方合作調查。（美聯社）

若不問原由，通通都跟MeToo扣上關係，甚至把MeToo跟所有性侵事件或女權運動劃上等號，恐怕反會連累運動變得失焦，難以推動實質結果。說到底，MeToo是給予女性打破沉默的底氣，社會應多思考如何予以配合，包括正視投訴、改變男性主導職場的文化、教育旁觀者別以「食花生」的態度待女性受性騷擾問題。