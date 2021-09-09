韓國弘益大學狼師長期性侵＋騷擾學生　至少10人遭魔爪

韓國知名私立大學弘益大學（弘大）爆出性醜聞，一名教授自2018年起對學生性騷擾，脅迫她們與他發生性關係。他甚至自行打開手機月曆應用程式，要求學生跟他預約上床的日期。傳他至少性侵10人。



包括韓聯社及韓民族新聞等報道，包括弘益大學藝術學院學生會在內20個校內外組織在8日發起聯合行動，在弘大校園正門前舉行記者會。他們要求校方徹查事件，以及解僱涉事藝術學院教授A。學生亦要求校方採取措施，對教職員進行性別敏感的教育。

聯合行動稱，3年來已有至少10名學生被他性侵得逞。此外有些性騷擾個案情節相當誇張。

(弘益大學官網)

威迫約炮

有受害人稱，教授A在數年前韓國發生「N號房」性剝削事件時對女學生說，「如你不工作，早就能靠N號房賺很多錢。」

他在另一場合對女生說：「你遲早都會跟我做愛的不是嗎？讓我們訂個日期吧？」語畢還打開手機內月曆應用程式，態度脅迫。當事人稱當下覺得很尷尬，但想到這名狼師所教學科不是一門容易的課，於是忍了下來。

受害者稱，自那天起，這個經歷一直令她飽受折磨。她一直接受精神科醫生的治療，而且如不服藥就無法入睡。

有份參加聯合行動的學生稱，教授A曾對受害人說「（你）眼神看似什麼都不懂，但卻是最了解那些事的吧」。他也曾直接問學生：「你自慰了嗎？」

(弘益大學官網)

舉報教授A的學生，也指出他施行言語暴力的例子，例如「你這麼說會挨打」、「讓一個人在藝術界混得好是難，但要阻礙他／她卻真的很容易」。他在授課期間，亦有發表過對女性、地區、外貌、家庭環境、心理疾患的歧視言論。也有人稱，教授A召集學生到他經營的商店工作，卻未有發薪。

聯合行動稱，從當天起一個月收集有關報告後，10月會起訴教授A。校方經查實後，稱將採取必要措施，但對於聯合行動提出的指控，卻稱沒什麼特別可說。

據報道，教授A否認相關指控。

▼▼▼延伸閱讀：韓國女空軍遭性侵欲輕生 致電熱線訴苦 竟遭這般對待

+ 4

▼▼▼延伸閱讀：韓國男版N號房疑犯落網 29歲男扮女誘1300男網友裸聊偷拍賣片

+ 4

【相關圖輯】N號房｜一個圖輯看清各主犯真面目及案情重點（點圖放大閱讀）：

+ 21