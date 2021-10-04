美國宣布四大做法調整對華貿易政策　戴琪劉鶴將通話

美國拜登（Joe Biden）政府就對華貿易政策做出重大宣示，宣布四大做法調整對華貿易政策。美國貿易代表將就中國」未能履行中美第一階段貿易協議」與劉鶴通話。



美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）當地時間10月4日上午10時（香港時間4日晚上10時），在美國戰略與國際研究中心（CSIS），就拜登政府處理中美雙邊貿易關係的方式發表演講。

當地時間10月3日下午，拜登政府舉行跨部會的背景簡報會。

據白宮網站發布的消息，幾位白宮資深官員宣布，美國貿易代表戴琪4日將尋求與中國就其未能履行中美第一階段貿易協議進行新的談判，但不會就北京的國家補貼和其他結構性問題進行「第二階段」談判。

根據白宮提前公布的戴琪演講節選，她將指責中國「長期以來不遵守全球貿易規範，削弱了美國和世界其他國家的繁榮」。

美國貿易代表辦公室將根據四項具體做法，來重新調整美國對中國的貿易政策。

第一，重新審議美中第一階段貿易協議，並強調中國必須遵守其簽定的承諾。

第二，將開始針對性的關稅排除流程，同時也不排除未來可能增加額外關稅排除。不過一位資深官員表示，已經施加的對中國商品徵收的關稅，目前不會馬上撤銷。

第三，戴琪將尋求「很快」與中美全面經濟對話中方牽頭人、中國國務院副總理劉鶴進行直接接觸，進行視頻會談，包括討論第一階段貿易協議當中中國做出的承諾，並重申美國將動用所有工具，來對抗中國政府制定的產業政策。

戴琪將與劉鶴就美國認為在中美第一階段貿易協議當中中國沒有做到的部分進行討論。

一位資深官員指出，美國不會放棄包括關稅等任何可用的貿易執法工具，讓中國遵守該協議，但沒有給出採取此類行動的時間表。該協議將於2021年底到期。

第四，戴琪強調，美國將與盟友們，還有志同道合的夥伴們一起打造一個公平並健康競爭的國際貿易體系，而美國與中國的貿易關係需要「靈活且敏捷」（flexible and agile），拜登政府對中國的貿易政策，將隨中國對美國作為的反應而隨時調整。

此前，5月27日，中共中央政治局委員、中國國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴與美國貿易代表戴琪通話。

針對中美貿易問題，中國外交部發言人曾多次表示，發展不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏的中美關係，是中美兩國的主流民意。中美經貿關係的本質是互利共贏。中美要合作，不要脱鈎，要對話，不要對抗。