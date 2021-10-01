中美關係｜戴琪10月4日演說　公布拜登政府對華貿易策略

撰文：洪怡霖
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美國貿易代表辦公室（USTR）9月30日稱，貿易代表戴琪（Katherine Tai）10月4日於華盛頓一個智庫演講並公布拜登政府（Biden Administration）的美中貿易關係戰略。

貿易代表辦公室在一份聲明中說，她4日早上10時起會在華盛頓的戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）就她審視中國貿易政策的見解發表演說，並出席問答環節。

圖為美國貿易代表戴琪9月29日在匹兹堡講話。（AP）

戴琪自3月上任以來，稱一直在對華府的中國貿易政策進行全面檢討。美國前總統特朗普（Donald Trump）對中國進口商品徵收數千億美元關稅，拜登政府上任以來蕭規曹隨，迄今幾乎沒有透露將如何處理其所稱、中國的非市場貿易和補貼做法。

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戴琪5月26日表示，美國在與中國的貿易關係中面臨非常大的挑戰，需要拜登政府全面關注。她已要求國會提供新貿易法工具，以抵制中國對高科技領域提供大規模國家補貼。

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