中美關係｜戴琪10月4日演說　公布拜登政府對華貿易策略

美國貿易代表辦公室（USTR）9月30日稱，貿易代表戴琪（Katherine Tai）10月4日於華盛頓一個智庫演講並公布拜登政府（Biden Administration）的美中貿易關係戰略。



貿易代表辦公室在一份聲明中說，她4日早上10時起會在華盛頓的戰略與國際問題研究中心（Center for Strategic and International Studies，CSIS）就她審視中國貿易政策的見解發表演說，並出席問答環節。

圖為美國貿易代表戴琪9月29日在匹兹堡講話。（AP）

戴琪自3月上任以來，稱一直在對華府的中國貿易政策進行全面檢討。美國前總統特朗普（Donald Trump）對中國進口商品徵收數千億美元關稅，拜登政府上任以來蕭規曹隨，迄今幾乎沒有透露將如何處理其所稱、中國的非市場貿易和補貼做法。

On Monday, October 4th, @AmbassadorTai will speak @CSIS and lay out initial steps of the Biden Administration’s approach to realign the bilateral trade relationship with China. https://t.co/ZeapPScQ55 — Adam Hodge (@USTRSpox) October 1, 2021

戴琪5月26日表示，美國在與中國的貿易關係中面臨非常大的挑戰，需要拜登政府全面關注。她已要求國會提供新貿易法工具，以抵制中國對高科技領域提供大規模國家補貼。