中美關係︱戴琪：拜登政府正全面評估對華貿易政策

美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）8月24日表示，拜登-賀錦麗（Biden-Harris）政府和美國貿易代表辦公室（USTR）正在對美中貿易政策展開全面評估。
美國貿易代表辦公室24日發表聲明稱，當天，戴琪與美國商會中國中心顧問委員會（U.S. Chamber China Center Advisory Board）以及美中貿易全國委員會（US-China Business Council）的高層舉行視像會議。
戴琪指出，美國正在對美中貿易政策進行全面評估。戴琪承認美中貿易關係的重要，並表示美國仍致力於「解決中國損害美國企業和工人的不公平貿易政策和非市場行為」。
▼點擊圖輯回顧中美貿易關係發展▼
+1
美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）指出，美國總統拜登上任7個月以來，拜登政府還沒有制定對華貿易政策。
在8月19日召開的中國商務部例行新聞發布會上，新聞發言人高峰表示，中美在經貿領域保持着正常溝通。
中美關係｜拜登提名伯恩斯 象徵美國駐華大使角色有變？中美關係｜拜登此時提名駐華大使是利好訊號？專家意見分歧中美關係｜獲拜登提名擔任駐華大使 伯恩斯主張聯合盟友應對中國中美關係｜拜登擬提名資深外交官伯恩斯出使中國 打破慣例