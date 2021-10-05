Facebook 15億用戶資料據報在黑市上出售

根據媒體Privacy Affairs 10月4日發文指出，Facebook全球有15億用戶個人資料在黑市上出售。如果屬實，這是Facebook最大規模的用戶數據泄漏。
Privacy Affairs在文章指，一個知名黑客論壇的一名成員聲稱在9月下旬取得15億Facebook用戶個人資料，並提出將以批量方式出售給論壇上的其他人。一名潛在買家聲稱被建議花費5,000美元，以獲取100萬Facebook用戶資料。
遭泄漏的Facebook用戶資料，包括姓名、電子郵件地址、位置、性別、電話號碼和用戶ID。
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Privacy Affairs在文章指出，今次這批Facebook用戶資料被偷竊看來是可信的，主因檢視過以前遭泄漏的用戶資料，發現今批資料屬於新泄漏，而不是轉售的舊數據。
不過論壇上有幾位用戶透露，他們向原文發帖者匯款後沒有收到任何Facebook用戶資料，這或表明所謂的泄漏實際上是一場騙局，又或是所謂的數據持有者延遲交付。