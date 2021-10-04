Facebook吹哨者「大踢爆」　揭公司為賺錢「放任假資訊流竄」

一名吹哨者近期曝光數萬頁Facebook公司內部研究和文件，引發社群媒體上的一場風暴，這名吹哨者3日在電視節目《60分鐘時事雜誌》（60 Minutes）上曝光身份並接受訪問。



吹哨者是現年37歲的豪根（Frances Haugen），她曾在該公司負責公民誠信問題，爆料的文件顯示「Facebook知道其平台被用來傳播仇恨、暴力和錯誤訊息，而且該公司試圖隱藏這些證據」，豪根透露「Facebook一遍又一遍地選擇為以自己的利益為優先，例如賺更多的錢」。

大約一個月前，豪根向美國證券交易委員會提交至少8項投訴，指控公司向投資者和公眾隱瞞自家平台缺陷的研究，她還與《華爾街日報》分享了這些文件，並發表多方面調查，表明Facebook意識到其應用程式存在問題，包括錯誤訊息的負面影響以及Instagram造成的傷害、尤其是對年輕女性。

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豪根於2019年加入 Facebook，此前曾為Google等其他科技巨頭工作，她透露「我見過很多社群網絡，Facebook的情況比我以前見過的要糟糕得多，在2021年的某個時候，我意識到我將不得不以一種系統化方式做到這一點，我不得不拿出足夠多的文件，以至於沒有人可以質疑其真實性」。

豪根表示，她相信Facebook創始人兼執行長朱克伯格（Mark Zuckerberg）從未打算打造一個「仇恨平台」、但他卻允許做出這類選擇，而這些選擇的副作用是「仇恨和兩極分化的內容獲得更多傳播和更廣泛影響」。

對此，Facebook積極反駁，稱許多說法「具有誤導性」，並認為其應用程式利大於弊。Facebook發言人解釋道「每一天，我們的團隊都必須在保護數十億人公開表達自己與保持平台安全和積極的需要之間取得平衡，我們持續做出重大改進，以解決錯誤訊息和有害內容的傳播，有關我們鼓勵不良內容且不做任何處理是不正確的」。

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