全球首部太空電影即將升空開拍　俄羅斯演員無懼失重「變樣」

俄羅斯演員佩列西爾德（Yulia Peresild）和導演希片科（Klim Shipenko）10月5日將出發到國際太空站拍攝電影《挑戰》（Challenge），直到17日返回地球。這將會是全球首部於太空軌道拍攝的劇情長片。



曾三次參加太空任務的太空人什卡普列羅夫（Anton Shkaplerov）將陪同佩列西爾德和希片科乘坐俄羅斯的聯盟號太空船升空。他們將於香港時間10月5日下午4時55分升空，預計約三小時之後到達國際太空站，其後與俄羅斯「曙光」艙對接。他們將於太空逗留12日，完成拍攝之後將由另一位太空人陪同返回地球，降落到哈薩克的大草原。

電影《挑戰》講述一名太空人需要接受外科手術，但由於身體狀況無法乘坐飛船返回地球，最後只能派一名醫生前往太空救助太空人，臨危受名的醫生於是要接受培訓出發救人。以往曾經有紀錄片和科幻短片於太空站拍攝，但《挑戰》卻是首齣於太空拍攝的劇情長片。

圖為2021年10月4日，俄羅斯演員佩列西爾德於哈薩克的發射設施出席記者會。（AP）

與其他太空旅客一樣，佩列西爾德和希片科出發前都要接受訓練。佩列西爾德坦言訓練艱辛，但形容是千載難逢的機會。她表示，對她而言，訓練期間要適應嚴格紀律和要求是困難的事情，最具挑戰的部份則是認識太空船的設計和運作，「最初兩週，我每晚溫習至清晨4時，有很多縮寫，如果你不學懂全部，你就不會明白之後所有的事情。」

佩列西爾德最喜愛的訓練卻是模擬無重狀態的飛行訓練。訓練期間，飛機幾乎垂直俯衝，導致乘客能夠體驗約20秒的零重力。身為演員，某程度是「靠樣搵食」，佩列西爾德稱已經為失重狀態外貌可能發生變化做好準備，「所有女孩都知道，地球的早晨不總是容易的，更別說太空了。 當然，太空人與我們分享一些生活竅門，但我們明白失重就是失重，一些東西我們無法改變。」

他們於太空都將會「太空餐」，不會有特別待遇。俄羅斯科學院生物醫學問題研究所飲食處主任阿古列耶夫向俄羅斯衛星通訊社表示，將為他們提供太空人標準的一日三餐和零食，最多能用附加材料調味。報道稱，他們於地球接受的訓練包括如何正確加熱和進食食物。

目前國際太空站有美國、日本、法國和俄羅斯的太空人。其中兩位俄羅斯太空人將連同什卡普列羅夫於電影「粉墨登場」。什卡普列羅夫於出發前的記者會笑言，劇本總是改來改去，讓工作難度增加，「（我）不得不花時間熟悉角色。而我以前從來沒有當過演員」。

俄羅斯國家航天公司11月舉辦比賽接受申請，最終挑選佩列西爾德和希片科到太空拍攝。公司形容，計劃證明航太逐漸變得普遍。希片科表示，渴望到太空進行燈光、鏡頭設置和其他技術方面的實驗，並稱雖然為期四個月的密集訓練沒有使他變成專業太空人，但能夠讓他為任務做好準備。