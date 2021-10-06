Facebook接連傳出負面新聞　全球死機雪上加霜｜國際晨報

美國科技巨頭Facebook（Fb）遭遇吹哨者「大踢爆」，即將面臨國會參議院聽證會質詢之際，旗下社交媒體Facebook、Instagram及Whatsapp等同時死機逾7小時。禍不單行的是，外媒更指傳出Fb有15億用戶個人資料在黑市上出售的消息，正待官方回應。



《華爾街日報》9月中在《Facebook檔案》（The Facebook Files）中披露一批Facebook公司內部文件，揭露這間公司為賺錢放任假資訊流竄，引發參議院商務委員會（Commerce Committee）消費者保護小組委員會定於7日召開聽證會。這些報告內容的揭露者、Fb前員工豪根（Frances Haugen）10月3日出席哥倫比亞廣播公司（CBS）電視節目《六十分鐘時事雜誌》（60 Minutes）時透露自己的身份。

Facebook旗下一眾應用程式4日同時癱瘓，逾7小時後才陸續恢復服務。網站顯示問題是出於域名系統（DNS），公司其後發聲明解釋，大規模故障是由於連接數據中心的骨幹路由器出現配置更改錯誤。

羅馬尼亞媒體Privacy Affairs在4日晚揭露，疑似有15億Facebook用戶個人資料在黑市上出售，若事情屬實，將是Facebook最大規模的用戶數據泄漏。

這星期未過一半，Facebook面臨的每一單危機，都是史無前例的艱險。Facebook旗下應用程式死機的這7小時期間，Facebook在美國股票市場的股價急挫，行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）單日身家蒸發59億美元（約459億港元）。

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