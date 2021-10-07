俄羅斯監獄虐囚片曝光　拿掃把捅肛門　政府展開調查並解僱5官員

撰文：ETtoday
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俄羅斯監獄一系列「虐囚」影片在網絡上曝光，長期關注俄國監獄狀況的「Gulagu.Net」網站公布多段照片與影片，有數百名囚犯在監獄官員的指示下遭虐待、性侵，有人被迫和其他囚犯發生性關係，也有人被當眾撒尿，還有獄警拿掃把猛戳囚犯下體。

Gulagu.Net網站公布一系列俄羅斯的恐怖虐囚影片和照片，可以看到囚犯排列站成一排，被迫互相抓著對方的下體，還有人被要求在眾目睽睽之下，和另外一名囚犯發生性關係。

更可怕的一段影片顯示，有獄警拿掃把猛戳囚犯下體，讓囚犯當場發出淒厲慘叫。

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該網站稱，這些影像是由匿名的白俄羅斯告密者所提供，這名告密者曾在薩拉托夫（Saratov）監獄服刑。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）5日表示，「如果證實了這些影像的真實性，那麼這些就會成為進行認真調查的依據」。目前俄羅斯聯邦處罰執行局薩拉托夫分區負責人費多托夫（Alexei Fedotov）傳出已經請辭。

（編按：俄羅斯政府之後在10月6日表示，已解僱5名監獄高級官員，並會就薩拉托夫地區監獄出現的酷刑、性侵犯指控展開一系列刑事調查。）

據了解，至少有40名囚犯在鏡頭前被殘忍毆打，但有更多民間數據顯示，受虐囚犯恐遭超過200人。匿名消息人士指出，他當時被獄警要求將這些虐待影像歸檔，他才有機會偷偷運出將近40GB的證據。

Gulagu.net創辦人奧謝金（Vladimir Osechkin，暫譯）說，這是人權組織第一次獲得如此龐大的證據來證明俄羅斯當局的酷刑，未來幾天會公布更多相關畫面。人權觀察組織（Human Rights Watch）俄羅斯計劃主任洛克申娜（Tanya Lokshina）則說：「俄國監獄的酷刑問題非常嚴重，政府也沒有進行足夠的調查。」

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