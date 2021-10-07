北約秘書長斯托爾滕貝格：不把中國當敵人或對手

美媒10月6日報道，北約（NATO）秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）稱，北約需要在重要議題上與中國進行政治接觸，包括氣候變化和軍備控制，不會把北京政府視為對手或敵人。



斯托爾滕貝格接受美國政治新聞網站Politico採訪時稱，北約需要就包括氣候變化在內的重要問題與中國接觸，也需要與中國討論軍備控制。他指出，中國是全球第二大國防預算的國家，擁有世界上最大規模海軍，在包括人工智能在內許多新科技領域處於領先地位，又大力投資提升核能力。

斯托爾滕貝格稱：「我們看到一個更強勢的中國，舉個例子，南海。這全都關係到我們的安全，所以北約必須對此作出回應。」

圖為北約秘書長斯托爾滕貝格10月7日在比利時首都布魯塞爾的北約總部出席會議。（AP）

駐北約代表人數傳遭削一半

英國天空新聞（Sky News）6日引述北約官員稱，組織決定把俄羅斯駐北約使團成員人數削減一半至10人，即會要求8名俄羅斯代表離開北約組織總部所在地、比利時首都布魯塞爾（Brussels），也撤銷另外2個暫時空缺的常駐職位。

受訪官員稱，8名代表是俄羅斯未申報的情報官員。他們預計將在月底前離開。

俄羅斯外交部副部長格魯什科（Alexander Grushko）回應稱：「北約領導人昨天還談到緩和與俄關係有多重要，呼籲在北約-俄羅斯理事會（NRC）框架內恢復對話，向布魯塞爾派遣大使。如果有人相信這些聲明的誠意，那麼今天就不會有這種事。在阿富汗戰爭迎來令人印象深刻的結局後，如何做到不產生俄羅斯威脅，根本不可能。」

俄羅斯前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）2018年中毒事件後，北約驅逐7名俄羅斯代表人員，同時拒絕另外3人的俄羅斯工作人員資格的認證申請，這讓俄羅斯駐北約代表使團成員規模從30人減至20人。