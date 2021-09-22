為何澳英美聯盟成不了亞洲「新北約」？

9月15日，美國總統拜登（Joe Biden）、澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、英國首相約翰遜（Boris Johnson）簽署了澳英美聯盟（AUKUS）三國安全協議，其中「AUKUS」分別為澳洲（AU）、英國（UK）和美國（US）的簡稱，象徵三國將在印太地區結成新「安全夥伴關係」。



此協議所涉內容，包含人工智能、量子技術、網路資訊和其他領域的合作項目，但最引人注目的，當屬美英即將為澳洲提供核潛艇技術的相關訊息。根據拜登與莫里森事後的雙重證實，美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）將協調美國國務院、能源部等部門，協助澳洲在本土建造核潛艇；美英更將共派技術和戰略小組赴澳，於18個月內確定核潛艇的未來發展計劃。

如此消息一出，引發了各界熱議。首先，是對美國隨意釋出核技術的譴責，畢竟在澳洲前，美國只曾依據1958年的合作協定，向英國釋出過核技術，此次的對澳「例外」，無疑是一次破格行動；其二，是對亞洲浮現「新北約」的擔憂，相關輿論認為，從美日安保、美日印澳「四方安全對話」，到今日的「AUKUS」，美國顯然有意築起圍堵中國的高牆，此次與英澳的三國安全協議，正是「新北約」的浮現徵兆。

平心而論，上述兩大擔憂皆有一定道理，卻未必能在現實中成形。

澳洲能造核潛艇嗎？

首先，美國宣稱要釋出核潛艇技術給澳洲，甚至要與英國共派小組赴澳協助，看似「樂於分享」，其實恐怕宣傳效果大過實質進展。

中國正在研發新一代核潛艇：

回顧澳洲此次潛艇更換計劃，源頭乃是2009年的澳州國防白皮書。彼時6艘「柯林斯」級（Collins-class submarine）問題重重、且將在2025年退役，下一代潛艇的規劃迫在眉睫，澳洲政府由此在2009年確立了柯林斯級替換計劃，並宣布將潛艇數量增加到12艘，每艘量級皆為4,000噸以上，除了魚雷和反艦導彈外，還需配備對地巡航導彈，同時攜帶監視和情報收集設備。

然而上述計劃一經啟動便命運多舛，由於澳洲缺乏核基礎設施，民意也群起反對核技術，故核潛艇的提案初期便遭否決；在軍工領域上，澳洲無法自主設計潛艇，也沒有潛艇所需的魚雷、聲吶、作戰指揮系統、動力等關鍵設備的製造能力，卻又希望於本土生產製造；在對象選擇上，由於澳洲反覆在預算與時程上糾結，令其先後與德國的214級、日本的蒼龍級等潛艇計劃擦身而過，預期服役時間也不斷延後，決策團隊於2014年估算的下水時間，已是經年累月後的「2030年」。

習近平曾多次視察解放軍核潛艇部隊：

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2016年，澳洲經歷7年原地打轉後，終於宣布由法國DCNS造船廠提供的常規動力版梭魚級潛艇方案中標。然而如前所述，澳洲缺乏潛艇設計與製造能力，又執意在本土生產，導致項目總經費持續超支，2014年的費用估計便高達560億美元，2020年時則飆高到了800億美元，工期更是不斷落後。澳洲政府眼見坑洞一日大過一日，自也有意跳船，故一見美英暗中遞來合作訊號，便順勢毀約、「琵琶別抱」。

然而美英的插手介入，看似是讓澳洲從困境中解脱，其實反是將其拖入了另一深淵。第一，美英的攻擊型核潛艇皆大幅超出澳洲初始規劃的4,000噸，美國的「維珍尼亞」級（Virginia-class submarine）排水量在8,000噸以上，英國「機敏」級（Astute-class submarine）排水量也超過7,000噸。除非澳洲願意增加預算，建造與這兩級相近的核潛艇，否則便須讓美英為其「度身訂做」規格較小的核反應爐，以符合實際需求，但結果仍只有預算飆升一途。

第二，澳洲本土並無製造核基礎設施的能力，遑論核反應爐，即便美英願意引介相關產業鏈與技術，反核的民意高牆依舊不可忽視。自「AUKUS」簽署消息傳出後，莫里森不僅未贏來國內民眾的歡欣鼓舞，還招致了政壇與民間的反核輿論批評，諸如「這會讓澳洲漂浮着切爾諾貝爾」的評論漫天飛舞，莫里森與其擔憂核潛艇的生產預算與技術障礙，不如先設法解決眼下的輿情沸騰。

中國解放軍潛艇部隊的水下生活曝光：

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「AUKUS」能有多少干涉力

綜合上述門檻，各方對澳洲核潛艇的服役日期均不樂觀，不少西方媒體甚至已經給出了「2040年後」的悲慘答案。如此發展，也在一定程度上側寫了「AUKUS」的成立本質：政治姿態大於實質成效。

首先，美英「武裝」澳洲，雖表現出「圍堵中國」的態度，也渲染了澳洲「或能干涉台海」的氛圍，引發各界對「亞洲北約」的擔憂。但平心而論，澳洲的實力如何，不只中美知悉，澳洲同樣有「自知之明」。

根據《澳洲金融評論》4月16日報道，澳洲政府曾研究台海戰爭下，是否以及如何「出兵協助美軍」，所列選項包括：派防空驅逐艦與美國航空母艦打擊群一起行動、出動「柯林斯」級潛艇協助牽制中國海軍、派遣海上偵察機與空中加油機配合美軍行動、出動F-18E/F「超級大黃蜂」戰機保衛關島、菲律賓與日本的美軍基地。

上述舉動，在中澳軍事能力懸殊對比下，不僅無法扭轉戰局，也幫不上美國太多忙。以潛艇為例，在美英助造的核潛艇生產完畢前，澳洲都必須仰賴6艘「柯林斯」級柴電潛艇，不僅潛航時間有限，隱蔽性也極差，倘若真要參與台海戰局，屆時或許還須美國相掩護。故在澳方列出的種種選項中，美軍始終是不可或缺的舞台主角，澳方「協助」不過是可有可無的龍套。

2020年美日澳三國海軍在南海舉行三邊海軍演習：

歸根結柢，從台海到南海，海權之爭仍是中美兩強的博弈。綜觀中美海軍能力對比，中國實際能投入海上作戰的戰機，在性能與數量上皆未落下風，美國的F-35艦載機雖具有相對優勢，但中國的殲-20也已裝備多支空中作戰部隊，能抵消相關缺口；若對比水下力量，中國勝在數量，美軍則勝在性能。但在岸基和空射高超聲速導彈、反艦彈道導彈上，中國的優勢相當明顯，美國雖能攔截彈道導彈，卻缺乏打擊高超聲速導彈的高效手段，故倘若雙方當真於台海周遭爆發衝突，美方艦隊極有可能先被解放軍的反艦彈道導彈消耗掉極大比例。

要而論之，美國在冷戰結束後，便沉浸在蘇聯瓦解、獨霸全球的喜悦，原本具「遠洋決戰」能力的海軍，也伴隨美國發動兩場中東戰爭，轉為強調對陸攻擊弱勢兵力的「全球近岸干涉」海軍，意在展現遍及全球的海權力道，卻也由此偏離了持續在遠洋決戰能力上深耕的建軍步調，導致了上述中美對決台海的巨大海軍實力落差。

故如今的「AUKUS」看似威風，其實而不實，眼下美國已喪失在台海與南海的軍事優勢，英國海軍更已從「全球干涉」的日不落國，退化成「不斷刷存在感」的嘈雜海鷗。此次美國不顧法國顏面，硬湊「三國同盟」，充其量只能達到政治效果，無法真正重現冷戰時代的軍事包圍網，正如協助澳洲建造的核潛艇，不僅難讓其邁出法國訂單的陰影，還會將澳洲拉進更深的預算漩渦。

如此「抱團取暖」，稱其為亞洲「新北約」實屬高估，除非是暗喻其與北約的共同狀態：正在腦死中內卷。但戲謔觀之，北約終究是成立多年才逐漸腦死，美英澳「AUKUS」卻在成立之初，便已開始了軍事腦死的倒數，甚至還導致了美法離心，加劇了北約的分崩離析。