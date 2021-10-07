新冠肺炎｜默沙東口服藥當真有效？　一文看懂適合哪類人與副作用

美國藥廠默沙東（Merck）研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）口服藥Molnupiravir，成為了可能造福全球患者的新星。藥物被指可以有效降低患者住院及死亡風險，香港亦正考慮引入。以下是你需要知道有關Molnupiravir的東西。



什麼是Molnupiravir？

Molnupiravir又名莫納皮拉韋，英語的名字來自雷神之鎚（Mjolnir），是默沙東藥廠開發的抗病毒藥物。藥物最初用來治療流行性感冒，在2019年開始進行第一期測試。

在新冠疫情爆發後，研究團隊嘗試利用藥物對付新冠病毒並取得成功，因此改為向研究治療新冠肺炎發展。在2020年10月，默沙東展開第二期的臨床測試，實驗對象集中住院患者。

至2021年10月，臨床結果顯示藥物能夠讓初感染的病毒患者降低50%的住院率及死亡率，而且能有效對付任何種類，包括Delta的變種病毒。經美國食品及藥物管理局（FDA）同意，Molnupiravir提早結束第三期測試，因為實驗已達到了目標結果。藥物正準備正式使用。

圖為2018年5月，默沙東位於美國新澤西州凱尼爾沃思的公司總部。（Reuters）

Molnupiravir作用機理

Molnupiravir作用在於干擾病毒複製，其釋出的分子構成與病毒遺傳物質相似，可讓病毒酵素「誤認」，導致RNA在複製期間出錯。

藥物能有效令新冠病毒複製期間出現大量錯誤，促成「致死突變」（Lethal mutagenesis）讓病毒複製失敗，繼而抑制病毒增長。

Molnupiravir的服用與優點

Molnupiravir是一款口服藥物，每12小時口服一粒，一套療程料需時5天。Molnupiravir的主要優點是無須如其他抗病毒藥物，如瑞德西韋等要求靜脈注射，病人不一定需要住院才能接受療程。

而且相比單株抗體治療，Molnupiravir的成本更低，據《紐約時報》報道，為期5天的療程約花費700美元，是單株抗體治療的三分之一，因此被視為是理想的治療方案。

Molnupiravir的副作用 會致癌嗎？

根據目前的臨床實驗結果，藥物並未有增加嚴重副作用的風險。僅有1.3%的臨床實驗者因不良反應需要退出，對比安慰劑組的3.4%還要低。

不過，由於Molnupiravir本身機制理論為引致突變，藥物會否進一步代謝成可影響DNA為未知數。而默沙東在臨床實驗時特別設限，要求實驗者在實驗期間不能進行性行為或採用避孕措施，加上實驗時間相對短暫，無法完全排除Molnupiravir導致畸胎，先天缺憾或致癌可能。

默沙東表示，公司已對大量的動物進行測試，沒有發現基因變異，指出Molnupiravir不會對哺乳類動物細胞造成突變的影響。

Molnupiravir會成為救星，取代疫苗？

不會。Molnupiravir的作用僅是治療，抗病毒藥物只能控制病程及協助身體對抗病毒，無法百分百避免死亡，也無法防止感染。這等同結核病、麻疹等疾病均有有效的治療方案，但最有效的依然是接種疫苗，防止染病。

同時，實驗指出Molnupiravir對已陷入重症的患者效果微弱，這意味藥物要在發現染病初期使用才有最大效果。