拜登演講口誤頻頻　稱女市長為「先生」

美國總統拜登（Joe Biden）10月7日在芝加哥發表長達半個小時的演講中又出現了不止一次口誤，將芝加哥女市長萊特富特（Lori Lightfoot）稱為「市長先生」，並向不存在的「俄亥俄賓夕凡尼亞州主席」表示感謝。



今日俄羅斯（RT）10月7日報道，拜登7日在芝加哥發表關於私營公司接種疫苗的演講，他在演講表示私營公司的員工必須強制接種疫苗，除非員工願意接受定期核酸檢測。在演講後期，正當拜登瀏覽了他要感謝的當地政客名單時，他開始口齒不清了。

拜登先是將芝加哥女市長萊特富特（Lori Lightfoot）稱為「市長先生」：「市長先生，謝謝你給我『准許』來到芝加哥，我每次來到偉大芝加哥的時候，我都想把一些人給『偷』回華盛頓。」

78歲高齡的拜登曾多次出現口誤。圖為拜登發表演講。（AP）

並且又再次口誤，將伊利諾伊州參議院議長唐哈蒙「升職」為「俄亥俄賓夕凡尼亞州主席」（Ohio Pennsylvania President）。

拜登說：「還有俄亥俄賓夕凡尼亞州……俄亥俄州賓夕凡尼亞州……賓夕凡尼亞，伊利諾伊州主席哈蒙（Don Harmon）。」他口中的「俄亥俄賓夕凡尼亞州主席」，其實是伊利諾伊州參議院議長（president of the Illinois State Senate）。

拜登上台後多次出現口誤，2020年9月，拜登在費城發表演講時，錯把美國新冠死亡病例20萬說成2億人。3月時，拜登還在一次演講時將副總統賀錦麗稱為「總統」。