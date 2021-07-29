拜登誤把奧巴馬叫成特朗普秒更正　稱是「弗洛伊德式口誤」

美國總統拜登（Joe Biden）7月28日在賓夕法尼亞州（Pennsylvania）發表演講時出現口誤，錯把前總統奧巴馬（Barack Obama）叫成特朗普（Donald Trump），他隨即更正，並指這次失誤是「弗洛伊德式口誤」（Freudian slip）。



據《紐約郵報》7月28日報道，拜登在演講中表示，2009年「當時的特朗普總統」指示他負責把汽車工業走出危機的事務。

拜登隨即意識到這個錯誤，他更正道：「很抱歉，『弗洛伊德式』口誤。當時的總統是奧巴馬，那時我任副總統。」

「弗洛伊德式口誤」指的是某人無意中透露自己的內心感受，此等同拜登承認自己「想起」特朗普，所以也有人質疑拜登用詞錯誤，共和黨參議員霍利（Josh Hawley）的新聞秘書馬龍（Abigail Marone）便稱，感覺拜登可能不知道什麼是「弗洛伊德式口誤」。

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