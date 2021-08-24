拜登疑口誤並列「台日韓」　 美學者：美國戰略糢糊政策並未改變

美國總統拜登（Joe Biden）近日接受美媒訪問把台灣與日本、韓國並列，該舉被視為台灣地位升級，因而引起台灣雀躍。對此，美國智庫學者葛來儀（Bonnie Glaser）認為，不須過度解讀並列一事，美國會履行承諾才是拜登主要想傳達的訊息。



美國智庫學者葛來儀（Bonnie Glaser）認為，不須過度解讀拜登把台日韓並列一事，對於美國履行承諾釋疑才是拜登主要想傳達的訊息。 （中央社）

華府智庫「德國馬歇爾基金會」（GMF）亞洲計畫主任葛來儀（Bonnie Glaser）於8月20日接受台灣中央社訪問時表示，外界不該過度解讀拜登將台日韓並列一事，是因為該專訪中主持人提到台灣，所以拜登才把所有國家並在一起。

葛來儀強調，拜登主要的訊息是美國會履行承諾，而這也套用在台灣身上。因為過去40多年來，美國遵循台海「戰略模糊」政策，對於台海若發生戰爭，美方是否會出兵干預不作表明。而拜登過去也謹守此原則，才讓他這次發言特別令外界意外。

2001年時任總統小布殊（George W. Bush）對外表示若中國犯台，美國會「竭盡所能」協助台灣防衛。拜登隨即投書媒體，批評小布希打破戰略模糊政策，強調美國自廢除1954年與中華民國簽署的共同防禦條約後，「就沒有義務防衛台灣」。

美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲（Richard Bush）指拜登談話內容暗示美國對台灣有和日韓相同的防禦條約承諾，應該「只是口誤」。（中央社）

葛來儀表示，美國國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）發言就較深思熟慮，美國跟以色列或台灣都沒有防禦條約，但都是美國重要安全夥伴。

面對美國恐遺棄盟友的質疑聲浪，蘇利文17日在白宮簡報會上表示，美國相信自己對盟友夥伴的承諾神聖不可侵犯（sacrosanct），而且一向是如此，「我們也相信自己對台灣、以色列的承諾一如既往堅實」。

對於葛來儀說法，美國在台協會（AIT）前理事主席、現任布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員卜睿哲（Richard Bush）也作同樣的呼應。

卜睿哲表示，拜登因為阿富汗淪陷面臨壓力，他談話內容暗示美國對台灣有和日韓相同的防禦條約承諾，應該「只是口誤」。而蘇利文把台灣、以色列放一起談就比較精確，美國對台灣沒有防禦條約承諾，但深切關心台灣安全。他強調：「美國政策並未改變。」