諾貝爾和平獎揭曉　菲律賓及俄羅斯記者共摘桂冠

撰文：洪怡霖
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2021年諾貝爾和平獎得主10月8日出爐，菲律賓記者雷薩（Maria Ressa）及俄羅斯記者穆拉托夫（Dmitry Muratov）獲獎，以表揚「他們捍衛言論自由，這是民主與持久和平的先決條件」。

雷薩是菲律賓新聞網站「拉普勒新聞網站」（Rappler）行政總裁兼執行編輯，而穆拉托夫是俄羅斯獨立報章《新報》（Novaya Gazeta）的編輯。

菲律賓記者雷薩2020年被控網絡誹謗。圖為她抵達馬尼拉的法院。（Getty）

諾貝爾Twitter帳戶推文指，在對民主和新聞自由愈來愈不利的條件下，雷薩和穆拉托夫是世上為這個理想站起来的所有記者的代表。

作為記者和拉普勒新聞網站行政總裁，雷薩展示出自己是無所畏懼的言論自由捍衛者。她使用言論自由，揭露菲律賓濫用權力、使用暴力和日益增加的獨裁主義。

《新報》自1993年創辦以來，已有6名記者被殺害。儘管有殺戮和威脅事件發生，穆拉托夫拒絕放棄《新報》的獨立政策，始終如一地捍衛記者的權利。

圖為俄羅斯《新報》總編輯穆拉托夫參與示威，未知拍攝時間地點。（Getty）

穆拉托夫是《新報》的創辦人之一。俄羅斯新聞工作者協會前秘書長雅科文科（Igor Yakovenko）曾形容《新報》是俄羅斯最後一間獨立傳媒。

主辦單位把2021年諾貝爾和平獎頒發給他們，旨在強調保護和捍衛這些基本權利有多重要。這些權利是民主以及防止發生戰爭與衝突的先決條件。

圖為俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫2013年9月5日在聖彼得堡出席記者會。（Getty）

俄羅斯克里姆林宮對穆拉托夫獲獎表示祝賀。克宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）10月8日稱：「他堅持按照自己的理想工作，他為之獻身，他才華橫溢，他是勇敢。」

路透社10月8日訪問到本屆諾貝爾和平獎得主雷薩。對自己有份獲獎，她表示：「我很震驚。」

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