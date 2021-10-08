諾貝爾和平獎今揭曉　細數各領域折桂人選　環保少女通貝里也上榜

諾貝爾和平獎得獎者由5人委員會選出，但專家每年都會預測得主是誰。英媒10月1日引述密切關注和平獎的人指，最好的預測方法是留意最有可能引起委員會注意的全球議題，並找出對議題有影響力的人，例如2021年的熱門議題便包括氣候、民主、新冠肺炎（COVID-19）疫情。



氣候變化令多地發生天災，引起民眾憂慮。路透社10月1日報道指，《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）締約方大會第二十六次會議（COP26）2021年11月舉行，科學家視它為最後一次機會，讓各國可為未來10年設定有約束力的減排目標，令氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度，防止更多災難發生。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）說，委員會通常希望藉和平獎傳達一個訊息，向對氣候問題有貢獻的人頒獎，就可對參加COP26的領袖傳達有力訊息。

通貝里：圖為9月24日，瑞典環保運動少女通貝里在德國首都柏林出席宣傳關注氣候問題的活動。（AP）

18歲的瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）致力提高民眾對氣候問題的警覺性，更獲選為《時代》雜誌2019年度風雲人物。美聯社文章認為，通貝里過去佔盡新聞版面，之前已獲視為2020年諾貝爾和平獎的熱門人選，在這一年她仍有機會。一旦獲獎，她將成為史上第二年輕的和平獎得主。

齊哈諾斯卡亞：圖為8月12日，白羅斯反對派領袖齊哈諾斯卡亞（左）到訪挪威首都奧斯陸。（Reuters）

民主領域

近年多地民眾發起反抗運動、爭取民主，民主和言論自由或是受委員會重視的議題。挪威歷史學家斯文（Asle Sveen）和奧斯陸國際和平研究所（PRIO）所長於達爾（Henrik Urdal），都看好白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）反對派領袖齊哈諾斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）有機會得獎。

齊哈諾斯卡亞2020年起領導國民對抗被指獨裁的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），並於總統選舉後流亡立陶宛。

路透社引述於達爾稱，白羅斯有壓迫政權，以及在很大程度上為非暴力的反對派。他指如齊哈諾斯卡亞獲獎，和平獎就會成為引起世界各地人共鳴的獎項，它亦會被視為世人對很多國家倒退為獨裁統治的普遍反應。

白羅斯：圖為2020年8月18日，示威者在白羅斯首都明斯克參加反總統盧卡申科的集會。（Getty）

新冠肺炎

新冠肺炎疫情已困擾全球近2年，協助抗疫的世界衛生組織（WHO）和新冠肺炎疫苗實施計劃（Covax）也有可能獲獎。惟路透社10月1日引述專家稱，它們得獎的機會較低，因為委員會2020年已因聯合國世界糧食計劃署（WFP）在疫情下協助世人對抗飢餓而頒獎給它，這次或不會再按疫情議題來選得主。

南蘇丹新冠肺炎疫情：圖為4月6日，南蘇丹軍方成員在首都朱巴接種由新冠肺炎疫苗實施計劃Covax提供的新冠疫苗。（Getty）

於達爾曾猜中和平獎得主。他認為有可能於2021年獲獎的組織或人士亦包括無國界記者（RSF）、《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）與其執行秘書埃斯皮諾薩（Patricia Espinosa）、維吾爾族學者伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）、前香港眾志立法會議員羅冠聰。路透社指，近年很多得主都由挪威議員提名，他們已向記者透露這次的心儀人選。