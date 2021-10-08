諾貝爾和平獎今揭曉　細數各領域折桂人選　環保少女通貝里也上榜

諾貝爾和平獎得獎者由5人委員會選出，但專家每年都會預測得主是誰。英媒10月1日引述密切關注和平獎的人指，最好的預測方法是留意最有可能引起委員會注意的全球議題，並找出對議題有影響力的人，例如2021年的熱門議題便包括氣候、民主、新冠肺炎（COVID-19）疫情。
氣候變化令多地發生天災，引起民眾憂慮。路透社10月1日報道指，《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）締約方大會第二十六次會議（COP26）2021年11月舉行，科學家視它為最後一次機會，讓各國可為未來10年設定有約束力的減排目標，令氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度，防止更多災難發生。
斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）說，委員會通常希望藉和平獎傳達一個訊息，向對氣候問題有貢獻的人頒獎，就可對參加COP26的領袖傳達有力訊息。
18歲的瑞典「環保少女」通貝里（Greta Thunberg）致力提高民眾對氣候問題的警覺性，更獲選為《時代》雜誌2019年度風雲人物。美聯社文章認為，通貝里過去佔盡新聞版面，之前已獲視為2020年諾貝爾和平獎的熱門人選，在這一年她仍有機會。一旦獲獎，她將成為史上第二年輕的和平獎得主。
民主領域
近年多地民眾發起反抗運動、爭取民主，民主和言論自由或是受委員會重視的議題。挪威歷史學家斯文（Asle Sveen）和奧斯陸國際和平研究所（PRIO）所長於達爾（Henrik Urdal），都看好白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）反對派領袖齊哈諾斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）有機會得獎。
齊哈諾斯卡亞2020年起領導國民對抗被指獨裁的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），並於總統選舉後流亡立陶宛。
路透社引述於達爾稱，白羅斯有壓迫政權，以及在很大程度上為非暴力的反對派。他指如齊哈諾斯卡亞獲獎，和平獎就會成為引起世界各地人共鳴的獎項，它亦會被視為世人對很多國家倒退為獨裁統治的普遍反應。
新冠肺炎
新冠肺炎疫情已困擾全球近2年，協助抗疫的世界衛生組織（WHO）和新冠肺炎疫苗實施計劃（Covax）也有可能獲獎。惟路透社10月1日引述專家稱，它們得獎的機會較低，因為委員會2020年已因聯合國世界糧食計劃署（WFP）在疫情下協助世人對抗飢餓而頒獎給它，這次或不會再按疫情議題來選得主。
於達爾曾猜中和平獎得主。他認為有可能於2021年獲獎的組織或人士亦包括無國界記者（RSF）、《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）與其執行秘書埃斯皮諾薩（Patricia Espinosa）、維吾爾族學者伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）、前香港眾志立法會議員羅冠聰。路透社指，近年很多得主都由挪威議員提名，他們已向記者透露這次的心儀人選。