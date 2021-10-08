諾貝爾和平獎揭曉　菲律賓記者雷薩及俄羅斯記者穆拉托夫獲獎

2021年諾貝爾和平獎得主10月8日出爐，菲律賓記者雷薩及俄羅斯記者穆拉托夫獲獎，以表揚「他們捍衛言論自由，這是民主與持久和平的先決條件」。雷薩是菲律賓新聞網站「拉普勒新聞網站」（Rappler）行政總裁兼執行編輯，而穆拉托夫是俄羅斯獨立報章《新報》（Novaya Gazeta）的編輯。兩人都曾為報道真相以身犯險。



菲律賓記者雷薩2020年被控網絡誹謗。圖為她抵達馬尼拉的法院。（Getty）

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諾貝爾Twitter帳戶指，在對民主和新聞自由愈來愈不利的條件下，瑞薩和穆拉托夫是世上為這個理想站起来的所有記者的代表。

作為記者和拉普勒新聞網站行政總裁，雷薩展示出自己是無所畏懼的言論自由捍衛者。她使用言論自由，揭露菲律賓濫用權力、使用暴力和日益增加的獨裁主義。

此前路透社9月29日與10月1日引述研究諾貝爾和平獎的專家和密切關注和平獎的人指，最好的預測方法是留意最有可能引起委員會注意的全球議題並找出對議題有影響力的人，例如2021年的熱門議題便包括氣候、民主、新冠肺炎（COVID-19）疫情。

專家之前預料得獎熱門人選包括白羅斯（Belarus，前稱白俄羅斯）反對派領袖齊哈諾斯卡亞（Sviatlana Tsikhanouskaya）、瑞典環保少女通貝里（Greta Thunberg），捍衛新聞自由的組織無國界記者（RSF）或保護記者委員會（CPJ），以及世界衛生組織（WHO）和新冠肺炎疫苗實施計劃（Covax）也有機會獲獎。

惟專家認為，委員會2020年已因聯合國世界糧食計劃署（WFP）在疫情下協助世人對抗飢餓而頒獎給它，這次或不會再按疫情議題來選得主。

齊哈諾斯卡亞2020年起領導國民對抗被指獨裁的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko），並於總統選舉後流亡立陶宛。而通貝里則是致力提高民眾對氣候問題的警覺，曾獲選為《時代》雜誌2019年度風雲人物。